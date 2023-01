Verimatrix Secure Delivery Platform clôture sa première année de manière spectaculaire avec la livraison de milliards de licences de visionnage vidéo





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour le succès de la Verimatrix Secure Delivery Platform, laquelle a rapidement atteint des milliards de licences délivrées pour la diffusion de contenus vidéo, et ce moins d'un an après depuis son lancement.

Offrant une expérience client unique, la plateforme Verimatrix sécurise les entreprises en protégeant et en surveillant leur contenu, leurs applications et leurs appareils par le biais d'une solution simplifiée basée sur le cloud et qui combine de façon remarquable économies et efficacité tout en offrant une souplesse maximale dans le processus de diffusion du contenu. Les nouvelles fonctionnalités comprennent :

Intégration complète de Verimatrix XTD, dont App Shield et son service de surveillance des risques - pour une visibilité inégalée sur les zones aveugles et menaces potentiellement dangereuses pour l'entreprise.

Intégration de Splunk, IBM, QRadar et Elastic Security, permettant aux centres opérationnels de sécurité des utilisateurs d'examiner plus en détail les alertes et les données associées.

Prise en charge étendue de la vidéo à la demande (PVOD) et des exigences de cryptage qui y sont associées - la prise en charge du nouveau format CMAF (Common Media Application Format) permet de réduire les coûts grâce à une approche consistant à pouvoir réaliser un grand nombre de livraisons de licences à partir d'une seule opération de codage et cryptage.

Prise en charge de la plus vaste gamme d'applications d'encodage et du format d'échange d'informations sur la protection du contenu (CPIX), permettant une connexion transparente avec la plateforme Verimatrix et offrant un support amélioré pour l'authentification.

Fonctionnalités de surveillance de la protection du contenu basées sur le cloud désormais disponibles via le système d'autorité du contenu vidéo (VCAS) de Verimatrix, offrant ainsi à nos clients sur site le choix des meilleures fonctionnalités de surveillance basées sur le cloud.

"Verimatrix s'engage à doter ses clients des plus récentes technologies afin de protéger leurs revenus et leur permettre un dimensionnement à la fois simplifié et rentable," a déclaré Sebastian Braun, head of streaming de Verimatrix. "L'annonce de ces nouvelles fonctionnalités coïncide parfaitement avec le succès rencontré par notre plateforme, ayant délivré des milliards de licences de visionnage vidéo au cours de la première année de son lancement, et reflète notre position d'innovateur de premier plan spécialisé dans l'intégration des technologies de cybersécurité et de lutte contre le piratage au service d'une solution de croissance et de développement pour les entreprises.

Les partenaires stratégiques comme les sociétés d'encodage, de diffusion, les fournisseurs de middleware et les réseaux de diffusion de contenu (CDN) peuvent connecter leurs services à la Secure Delivery Platform de Verimatrix pour effectuer des essais gratuits, faciliter l'intégration et aider les utilisateurs conjoints à améliorer leurs résultats. Pour plus d'informations sur la plateforme, visitez www.verimatrix.com/platform.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

