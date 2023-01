FourKites lance Data Connector pour aider les entreprises à maximiser le pouvoir des données de chaîne d'approvisionnement





L'une des principales sociétés de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, FourKites, a annoncé aujourd'hui le lancement de Data Connector, une offre qui permet aux clients d'accéder automatiquement aux données de FourKites et d'en tirer parti directement à partir de leur outil existant de veille stratégique. En rendant les données de chaîne d'approvisionnement plus accessibles que jamais auparavant, Data Connector aidera les dirigeants de multiples organisations à accéder à des renseignements utiles pour atténuer les perturbations et accélérer la prise de décisions.

De la satisfaction client aux performances des transporteurs, les données de chaîne d'approvisionnement en temps réel sont essentielles pour comprendre les résultats et l'état de santé des entreprises. Contrairement à d'autres méthodes d'intégration de données qui ne permettent d'accéder qu'à une fraction des données de chaîne d'approvisionnement des entreprises et nécessitent l'intégration de processus chronophages, Data Connector donne la possibilité aux analystes d'incorporer directement des centaines de points de données de FourKites à la plateforme d'analyse sur mesure de leur choix.

« Data Connector a permis à notre entreprise d'intégrer des points de données supplémentaires à nos rapports internes pour une meilleure traçabilité », a déclaré Kaitlyn DeSpiegler, manager logistique des projets stratégiques chez 3M. « Ceci nous a ensuite aidés à obtenir des informations sur nos processus d'exportation, notamment les retards et transferts. Ces données alimentent un aperçu de bout en bout, plus vaste que celui que nos équipes d'import-export utilisent pour suivre le parcours des marchandises dans les entrepôts 3PL et le pays exportateur. L'équipe a constaté un immense gain d'efficacité grâce à la possibilité d'intégrer toutes les données de suivi dans un seul rapport. »

Conçu pour les analystes de données souhaitant disposer de la flexibilité ultime pour leurs analyses sur mesure, Data Connector permet aux clients de commencer à créer des tableaux de bord personnalisés en quelques minutes, sans nécessiter d'importantes ressources ni d'implémentation de la part du développeur. Data Connector permet aussi d'éliminer le chargement manuel des données ou les flux complexes pour intégrer les données de FourKites aux piles de renseignements d'entreprise des clients.

« Les dirigeants d'entreprise réalisent que les données de chaîne d'approvisionnement fiables et de grande qualité abordent bien plus que seulement les camions et les trains : elles concernent tous les aspects de l'entreprise. Plus les données sont accessibles dans leur organisation, plus ils pourront optimiser leurs opérations », a déclaré Priya Rajagopalan, responsable des produits chez FourKites. « Nous nous engageons à faire en sorte que nos clients puissent maximiser l'intégralité de leur écosystème de fournisseurs technologiques, dont FourKites est un élément majeur, pour orienter et faciliter leur prise de décisions. »

Les clients de FourKites, dont 3M, utilisent Data Connector pour identifier les données de chaîne d'approvisionnement les plus pertinentes pour eux en fonction de leurs besoins et tirer parti des informations afin d'obtenir des renseignements commerciaux plus larges et accélérer les délais de rentabilisation. Data Connector est disponible pour les clients de FourKites dans le monde entier, quel que soit le secteur.

À propos de FourKites

Principale plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, FourKites® étend celle-ci au-delà du transport, dans les dépôts, les entrepôts, les magasins et autres. Couvrant plus de 200 pays et territoires et suivant quotidiennement plus de trois millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne, postale, et dans le cadre du transport du dernier kilomètre, FourKites allie données en temps réel et puissant apprentissage machine pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 1 200 marques figurant parmi les plus connues au monde, dont neuf des dix principales entreprises de produits de consommation emballés et dix-huit des vingt plus importantes entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.fourkites.com/.

