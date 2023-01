PROLINE+ ET MLSE FONT ÉQUIPE POUR OFFRIR DÈS DIMANCHE DE NOUVELLES EXPÉRIENCES AUX AMATEURS DE SPORTS DE L'ONTARIO





TORONTO, le 26 janv. 2023 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) et PROLINE+ ont prolongé de plusieurs années leur partenariat avec Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE). PROLINE+ devient ainsi le partenaire officiel de mises sportives de Real Sports (RS), aidant ainsi les amateurs de sports à se rapprocher des sports qu'ils aiment grâce à des expériences uniques.

Le partenariat entre PROLINE+ et Real Sports débute pendant les finales de conférence de la NFL avec une expérience exclusive destinée aux amateurs de football, au restaurant ayant le plus grand écran de Toronto et un bar de 100 pieds de long.

Date : Dimanche 29 janvier 2023 Heures : 15 h 00 - Finale de la Conférence nationale (NFC)

18 h 30 - Finale de la Conférence américaine (AFC) Lieu : Real Sports

15, rue York, local A

Toronto (Ontario)

M5J 2Z2

Les places sont assignées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Il est recommandé de réserver à l'avance.

Les fans assistant à l'événement auront la chance de gagner des articles promotionnels de la NFL et d'autres prix de PROLINE+, de rencontrer d'anciens joueurs de la NFL et de voir de près l'authentique trophée Vince Lombardi.

« Le partenariat entre PROLINE+ et MLSE engendrera des moments mémorables et des expériences interactives pour les amateurs de sports, a déclaré Dave Pridmore, dirigeant principal, Jeu, d'OLG. L'association de ces deux marques de confiance permettra aux amateurs de sports de 'se rapprocher de l'action' et d'interagir avec leurs équipes favorites d'une manière nouvelle et captivante. »

« MLSE est fière d'offrir les meilleures expériences aux amateurs de sports, et nous apprécions le pouvoir de la collaboration entre des partenaires qui partagent la même passion, a déclaré Jordan Vader, vice-président principal, Partenariats mondiaux, de MLSE. Que ce soit au domicile de leur équipe sportive torontoise favorite ou à leur restaurant de prédilection, nous avons hâte de travailler avec PROLINE+ pour créer des moments uniques et inoubliables pour nos clients. »

OLG fait la promotion du jeu responsable dans l'ensemble de ses produits de jeu. Elle propose des outils en ligne et des documents éducatifs destinés aux joueurs provenant du programme mondialement reconnu d'OLG, Jouez sensé, qui a reçu le niveau de certification le plus élevé de la World Lottery Association.

La totalité des profits tirés des produits d'OLG est réinvestie dans la province en vue d'améliorer la qualité de vie de tous les Ontariens. Lorsque vous jouez sur PROLINE+, vous jouez pour l'Ontario.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 57 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

SOURCE OLG Winners

Communiqué envoyé le 26 janvier 2023 à 10:03 et diffusé par :