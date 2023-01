Aînés et consommation : des droits à faire valoir - Webinaire et guide gratuits pour les personnes aînées





QUÉBEC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La consommation est un vaste domaine et la clé pour éviter bien des problèmes est de s'informer! C'est dans cette optique que l'Office de la protection du consommateur offre aux aînés et à leurs proches, ainsi qu'aux intervenants qui travaillent auprès d'eux, différents outils afin de les renseigner sur leurs droits et recours en matière de consommation de biens et de services.

Un webinaire interactif pour les aînés

Le 31 janvier prochain, de 19 h à 20 h, un webinaire s'adressant aux aînés se tiendra en direct sur la page Facebook de l'Office.

Au cours de cet événement, les participants en apprendront davantage sur leurs droits en matière de voyage, de vente itinérante, de garanties légales, de télécommunications, de services funéraires, etc. Des outils pour faire valoir leurs droits seront également présentés.

Un guide pour prendre les bonnes décisions et éviter les problèmes

Le guide Aînés et consommation : des droits à faire valoir de l'Office vise à informer les personnes aînées de leurs droits et les aider à prévenir les problèmes qu'elles pourraient rencontrer dans divers domaines de consommation qui les touchent particulièrement.

Ce guide peut être téléchargé gratuitement en version électronique, à partir du site Web de l'Office, afin de pouvoir s'y référer facilement chaque fois qu'une situation se présente. Les intervenants travaillant auprès des aînés sont aussi invités à commander des exemplaires de cet outil pour le distribuer à leur clientèle.

Liens

Pour participer au webinaire sur Facebook :

https://fb.me/e/2WhHUYsZL

https://fb.me/e/2WhHUYsZL Pour télécharger le guide en version électronique : opc.gouv.qc.ca/aines

Pour renseignements et entrevues :

Charles Tanguay

Service des communications et de l'éducation

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur

Communiqué envoyé le 26 janvier 2023 à 10:00 et diffusé par :