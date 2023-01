Le centre de l'UQAT à Montréal ouvre ses portes!





MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le centre de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à Montréal invite toutes les personnes intéressées par une formation dans les domaines de la création de jeux vidéo, de la création 3D, de l'animation et des effets visuels ainsi que de l'art-thérapie à assister à ses portes ouvertes le 4 février prochain. Il s'agit de l'occasion idéale de mieux connaître l'offre du centre de l'UQAT à Montréal!

Lors de cette journée, plusieurs professeurs et professeures seront sur place afin de transmettre de l'information concernant les différents programmes offerts et pour discuter avec les visiteurs et visiteuses. Les participantes et participants seront invités à circuler librement à travers les locaux pour découvrir les différents projets qui animent le centre ainsi que les nombreuses installations à la fine pointe permettant d'avoir accès aux logiciels les plus utilisés dans l'industrie du jeu vidéo, des effets visuels et de la création 3D. Un atelier de création en art-thérapie sera également organisé sur place pour les personnes intéressées par ce domaine. Des membres de la communauté étudiante seront sur place pour discuter et échanger.

L'évènement vise à démontrer aux futurs étudiants et futures étudiantes, aux parents et aux personnes travaillant en information scolaire de quelle manière le centre de l'UQAT à Montréal se distingue. Que ce soit par ses liens étroits établis avec l'industrie, les nombreux prix et distinctions remportés par la communauté étudiante lors des compétitions, les ententes avec le milieu ainsi que par son corps professoral reconnu, l'UQAT est considérée comme un chef de file au Québec dans le domaine de l'enseignement universitaire en création de jeux vidéo, en création 3D et en animation et effets visuels. Elle est également la seule université à offrir des programmes de 2e cycle en art-thérapie en français en Amérique du Nord à temps complet et à temps partiel.

Bourse d'études et demande d'admission sans frais

Une bourse de 1000 $, gracieuseté de la Fondation de l'UQAT et applicable sur les droits de scolarité, sera attribuée au hasard parmi les personnes présentes à l'activité qui auront préalablement pris soin de s'inscrire à l'évènement (inscription obligatoire). De plus, les participantes et participants pourront déposer sans frais une première demande d'admission pour la session d'automne 2023, ce qui représente une économie de 75 $.

