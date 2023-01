Schneider Electric nomme un nouveau responsable à la tête de Secure Power Canada





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a le plaisir d'annoncer la nomination de Jim Kalogiros au poste de Vice-Président de Secure Power au Canada.

Jim a plus de 18 ans d'expérience chez Schneider Electric, principalement dans le domaine des centres de données, où il a occupé divers postes dans la vente, les partenariats avec les entrepreneurs et le développement commercial. Plus récemment, Jim a occupé le poste de directeur principal des ventes de Secure Power, chez Schneider Electric, où il a dirigé l'équipe de vente des systèmes d'alimentation au Canada. Dans ses nouvelles fonctions, Jim est chargé de stimuler la croissance sur les marchés émergents et en évolution qui nécessitent une alimentation sécurisée, hautement disponible et économe en énergie pour faire fonctionner les applications critiques dans les centres de données, les établissements de santé et autres segments essentiels.

« Je suis emballé à l'idée de travailler sur un marché en croissance qui se trouve à l'intersection de la transformation numérique et de l'énergie sécurisée et durable », a déclaré Jim Kalogiros, Vice-Président de Secure Power. « La montée en puissance des appareils connectés IdO et autres technologies numériques révolutionne la façon dont les hôpitaux, les institutions financières, les écoles, les usines et d'autres segments exploitent la double puissance du numérique et de l'énergie pour gérer les infrastructures essentielles. Je suis impatient de travailler avec mon équipe et notre écosystème de partenaires pour aider les clients à équilibrer leurs besoins en termes de poursuite de leurs activités et leurs objectifs de durabilité afin de bâtir un avenir résilient et à zéro émissions nettes. »

