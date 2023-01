Karpowership et l'Ukraine signent un protocole d'accord sur la coopération énergétique pour atténuer la crise de l'énergie





L'accord vise à accélérer la mise en service d'une capacité de production d'électricité de 500 MW grâce aux Powerships

La Moldavie et la Roumanie sont les pays les plus susceptibles d'accueillir les navires qui alimenteront le réseau ukrainien

LONDRES, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Karpowership a signé un protocole d'accord avec le négociant public JSC Energy Company of Ukraine (ECU) afin de renforcer la coopération en matière d'approvisionnement en électricité et d'accroître l'utilisation de centrales électriques flottantes pour atténuer la crise énergétique au sein du pays.

Karpowership, qui fournit des solutions d'électricité flottante fiables et flexibles dans 13 pays, et ECU, acheteur, vendeur et fournisseur de ressources énergétiques, travailleront aux côtés d'organisations nationales et internationales pour développer et financer la mise en service d'une capacité de 500 MW, soit suffisamment pour alimenter plus d'un million de foyers.

Parmi les options envisagées pour atteindre cet objectif figurent la mise en place de centrales électriques flottantes, appelées Powerships, qui seraient amarrées au large de la Moldavie et de la Roumanie. Des lignes de transmission permettront de raccorder l'électricité au réseau ukrainien. En conséquence, Karpowership et ECU demandent aux autorités moldaves et roumaines d'évaluer la viabilité de ces deux options.

« Karpowership est ravi de travailler aux côtés d'ECU pour atténuer la crise de l'énergie en Ukraine », a déclaré Zeynep Harezi, directeur commercial de Karpowership. « Les Powerships sont une solution rapide, fiable et flexible pour remédier aux pénuries d'électricité affectant le pays, et nous sommes prêts à aider l'Ukraine à produire l'énergie dont elle a besoin le plus rapidement possible. »

Les deux parties ont convenu de tenir des réunions régulières afin de développer et de mettre en oeuvre conjointement le projet ainsi que de travailler de concert pour obtenir les autorisations et les approbations nécessaires afin de collaborer avec des tiers, notamment des organisations internationales, afin d'atteindre cet objectif.

« Le système énergétique ukrainien a été victime de 12 attaques massives de la part de la Russie, ce qui a entraîné des dommages à son infrastructure de production d'électricité et des pénuries d'électricité. Alors que la guerre se poursuit, la construction de nouvelles unités de production pour récupérer les capacités de production perdues ou endommagées n'est pas une option réalisable et nous devons chercher des solutions innovantes à la crise actuelle », a expliqué Vitaly Butenko, directeur général de la société ECU.

« La technologie de Karpowership permettra le déploiement rapide de nouvelles capacités de production d'électricité qui sera transférée vers le réseau ukrainien. Nous pensons que cela peut créer un changement de paradigme régional pour résoudre la crise énergétique en Ukraine alors que l'infrastructure du pays doit faire face aux attaques de la Russie », a ajouté Butenko.

Karpowership est déjà actif en Afrique, en Nouvelle-Calédonie et au Brésil et a entamé des négociations avec plusieurs pays européens pour fournir jusqu'à 2 GW d'électricité par le biais de Powerships afin d'atténuer la crise énergétique sur le continent.

Sa flotte de 36 Powerships se connecte directement au réseau électrique d'un pays, en tirant parti des infrastructures existantes, et peut le faire en moins 30 jours.

Les Powerships sont moins chères, plus rapides et plus flexibles que les installations électriques terrestres et laissent une empreinte environnementale minimale lors de leur mise hors service. Ils sont simplement débranchés et redéployés là où ils sont le plus nécessaires.

Les navires de Karpowership peuvent fonctionner avec plusieurs carburants (gaz naturel liquéfié, fioul à très basse teneur en soufre ou biodiesel).

Comme les Powerships sont livrés avec toute l'infrastructure dont ils ont besoin pour fonctionner, les perturbations pour les communautés locales à terre sont également minimes.

Pour plus d'informations sur Karpowership et sa flotte de solutions d'énergie flottante, rendez-vous sur https://karpowership.com/en/ .

