L'ANCA annonce le deuxième appel à candidatures pour le Programme de préparation à l'investissement





OTTAWA, 26 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Programme de préparation à l'investissement est une initiative financée par Emploi et Développement social Canada (EDSC) qui vise à soutenir les organismes à vocation sociale (organismes de bienfaisance, organismes à but non lucratif, coopératives) dans le développement de leurs entreprises sociales et dans l'atteinte de leurs objectifs de préparation à l'investissement sur le marché croissant du financement social au Canada. L'ANCA collabore avec le Chantier de l'économie sociale, les Fondations communautaires du Canada, la Fondation canadienne des femmes et la Fondation pour les communautés noires afin d'offrir 50 millions de dollars en financement du PPI aux organismes à vocation sociale du pays. Plus particulièrement, l'ANCA s'efforce de faire en sorte que les Centres d'amitié et d'autres organisations autochtones urbaines à vocation sociale aient accès à des capitaux pour développer, lancer et faire croître leurs entreprises sociales. Ces organisations ont toujours été confrontées à des obstacles importants dans l'accès aux capitaux pour participer aux systèmes et à la croissance économiques du Canada.

Dans l'itération précédente du PPI, l'ANCA finançait exclusivement des Centres d'amitié, mais elle a maintenant ouvert son programme à toutes les organisations autochtones à vocation sociale en milieu urbain. Les organismes autochtones à vocation sociale en milieu urbain qui reçoivent un financement, y compris les Centres d'amitié, répondent à des besoins sociaux importants dans leurs communautés respectives et ont généré des retombées communautaires positives. Dans le dernier cycle de financement du PPI, l'ANCA a consacré plus de 2 millions de dollars au financement de 28 organisations autochtones urbaines à vocation sociale dans l'ensemble du pays.

L'ANCA est maintenant prête à commencer à accepter les demandes pour le deuxième cycle de financement du PPI. Les candidatures seront acceptées du 30 janvier au 13 février 2023. Les demandes, les critères de financement, l'admissibilité et le portail de soumission sont tous accessibles sur le site Web de l'ANCA.

Les candidats peuvent postuler à l'un des trois volets de financement du PPI de l'ANCA :

Volet d'exploration (jusqu'à 45 000 $) Volet de démarrage (jusqu'à 150 000 $) Volet de croissance (jusqu'à 150 000 $)



De plus amples informations sur les flux de financement se trouvent sur le site Web de l'ANCA. En outre, l'ANCA organisera un webinaire d'information sur le processus de demande du PPI le vendredi 3 février 2023, à 13 h HE. Suivez ce lien pour accéder au webinaire sur Zoom.

Les organisations ne peuvent soumettre qu'une seule demande de candidature par cycle. Toutes les demandes seront soumises à un processus d'examen interne par le personnel de l'ANCA afin de déterminer l'admissibilité et la pertinence des projets. L'ANCA se réserve le droit de prendre toutes les décisions finales de financement. Pour toute question concernant le processus de candidature et d'examen, veuillez contacter la responsable des programmes de l'ANCA, Shady Hafez, à [email protected].

