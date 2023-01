Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la cour municipale de la Ville de Saint-Hyacinthe





QUÉBEC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Julie Desbiens à titre de juge de la cour municipale de la Ville de Saint-Hyacinthe.

Mme Julie Desbiens est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 1996. Elle a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2001, elle exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales à titre de procureure, et depuis 2010, elle agissait en tant que procureure en chef adjointe.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Communiqué envoyé le 26 janvier 2023 à 08:43 et diffusé par :