Midland complète l'évaluation de l'excellent potentiel pour le lithium sur Galinée près de la nouvelle découverte Adina de Winsome

MONTRÉAL, 26 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a complété un travail d'évaluation géologique pour l'excellent potentiel pour le lithium sur son projet Galinée, qui est détenu à 100% par Midland.



Le projet Galinée de Midland est située à environ 4 kilomètres à l'est de la nouvelle découverte prometteuse de lithium Adina de Winsome Resources Limited (« Winsome ») qui a récemment annoncé des intersections en forage atteignant jusqu'à 1,34 % Li2O sur 107,6 mètres (voir le communiqué de presse de Winsome daté du 6 janvier 2023). De récents résultats de forage (Sondage AD-22-043) publiés par Winsome rapportent que la zone de pegmatites à spodumène a été extensionnée d'environ 1,6 kilomètre vers le nord-est (Zone Adina Far East) à partir de l'affleurement de découverte et d'environ 1,0 kilomètre au nord-est des intersections de forage rapportées auparavant. Le sondage AD-22-043 a recoupé jusqu'à 17,1 mètres de pegmatites à spodumène (voir le communiqué de presse de Winsome daté du 25 janvier 2023).

Cet indice Adina est localisé à la limite entre les amphibolites de la Formation de Trieste au sud et les intrusifs felsiques au nord. Ce contact est marqué par une structure majeure qui contrôle vraisemblablement la mise en place des pegmatites de l'indice Adina. Ce même contact hautement favorable est présent sur la propriété Galinée de Midland sur plus de 7 kilomètres et n'a jamais fait l'objet de travaux d'exploration pour le lithium par le passé. Ceci suggère fortement que le projet Galinée possède un excellent potentiel d'exploration pour le lithium.

Le projet Galinée est composé de 54 claims couvrant une superficie de 28 kilomètres carrés. Ce projet a été historiquement travaillé pour son potentiel aurifère et n'a jamais été exploré pour son excellent potentiel pour le lithium. Midland planifie actuellement un programme d'exploration qui sera mis en marche au cours des prochaines semaines.

La demande mondiale pour le lithium est en croissance avec les besoins de l'industrie des véhicules électriques et la situation géopolitique instable. Le projet Galinée détenu à 100% par Midland offre une opportunité de potentiellement contribuer à combler la hausse de la demande.

Mise en garde :

Les minéralisations retrouvées sur le projet Adina de Winsome peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur la propriété Galinée de Midland.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Gold Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Brunswick Exploration Inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.

