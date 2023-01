Genestra Brands® contribue à la sensibilisation sur la santé intestinale avec sa campagne « Gut Check »





La compagnie de suppléments nutritionnels de qualité professionnelle, Genestra Brands®, a lancé « Gut Check », une campagne visant à éduquer les consommateurs sur la santé intestinale d'une manière accessible et à leur présenter les probiotiques HMF® (Human MicroFlora) de Genestra ; une gamme de probiotiques de qualité professionnelle fondés sur des preuves et conçus pour promouvoir et rétablir une flore intestinale saine.

Gut Check est une série de vidéos dirigée par l'animatrice et experte en bien-être de Genestra Brands®, Sonia Jhas. Sonia s'assoit avec un groupe de personnes pour discuter de leur expérience en matière de santé intestinale et de probiotiques, examinant comment la vaste gamme de probiotiques de Genestra soutient les personnes à différentes étapes de la vie. La campagne met en lumière les mythes et les idées fausses qui entourent les probiotiques, en fournissant un aperçu digeste et des réponses aux questions courantes comme "Qui devrait prendre des probiotiques et pourquoi?" ou "Mon enfant doit-il prendre des probiotiques?"

Le Dr Nigel Plummer, une personnalité mondialement reconnue dans le domaine des probiotiques et un spécialiste clé de la recherche et du développement pour la gamme de probiotiques de Genestra Brands®, note : « La gamme de probiotiques HMF de Genestra favorise une bonne santé gastro-intestinale et soulage certains symptômes courants comme les gaz et les ballonnements. Ils offrent de nombreux avantages pour notre santé et notre bien-être général. Le microbiome est extrêmement important pour le maintien de notre système immunitaire (santé). 80% du système immunitaire du système immunitaire de l'organisme se trouve dans l'intestin, et le microbiome le « conditionne » en permanence pour qu'il agisse plus rapidement et plus efficacement, non seulement dans l'intestin mais aussi dans tout l'organisme. En fait, plus nous examinons les rôles que joue le microbiome dans le maintien de notre santé, plus nous en découvrons - c'est assez impressionnant. »

Les probiotiques Genestra Brands® Human MicroFlora (HMF) intègrent des souches sûres et efficaces reflétant les dernières recherches fondées sur des preuves issues d'essais chez l'homme, offrant aux médecins et aux professionnels de la santé une gamme complète pour un traitement individualisé ou spécifique à une condition. Ils sont offerts dans une variété de formulations et de formats pour les adultes et les enfants afin d'aider à contrôler les problèmes de santé intestinale et à maintenir un équilibre intestinal sain. Par exemple, le produit Genestra Brands® HMF IBS Relief a été prouvé cliniquement comme étant efficace pour soulager les symptômes courants du SCI, tels que les ballonnements et les journées avec douleur. Les autres produits de la gamme comprennent HMF Child, HMF Metabolic, HMF Fit For School, HMF Women's Daily, HMF Hair and Scalp et HMF Immune, pour n'en nommer que quelques-uns.

Les supports de la campagne, y compris la série de vidéos, sont disponibles ici et des informations supplémentaires sur la gamme de probiotiques HMF de Genestra sont disponibles sur genestragutcheck.ca/fr.

Les produits Genestra Brands® de la gamme HMF sont disponibles auprès de nos partenaires détaillants autorisés, notamment Amazon.ca, Well.ca, certains magasins d'aliments naturels, et sont vendus directement par de nombreux médecins et professionnels de la santé.

À Propos de Genestra Brands® (GenestraBrands.ca):

Genestra Brands® est une marque de confiance de Seroyal, une unité commerciale d'Atrium Innovations Inc. qui soutient les plans de traitement individualisés avec plus de 350 produits nutraceutiques de qualité professionnelle dans une variété de formats. Depuis plus de 30 ans, les produits Genestra se sont avérés sûrs, efficaces et fiables, appuyés par des preuves cliniques ou traditionnelles. Le siège social de Genestra Brands® est situé à Richmond Hill, en Ontario, au Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://fr.atriumpro.ca/.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2023 à 07:10 et diffusé par :