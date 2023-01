Place aux femmes dans le secteur de la métallurgie : Lancement d'une toute nouvelle formation





BÉCANCOUR, QC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de la métallurgie du Québec (CSMO-Métallurgie) est fier d'annoncer une toute nouvelle initiative en collaboration avec l'Aluminerie de Bécancour (ABI) visant à augmenter la représentation des femmes dans le secteur de la métallurgie. Grâce à un financement de plus d'un million de dollars du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de formations de courte durée (COUD) du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (FDRCMO), 36 femmes auront accès à une formation rémunérée, incluant un stage en milieu de travail, menant au diplôme d'études professionnelles en Opération d'équipements de production leur permettant d'accéder au métier d'opératrice.

« Alors que seulement 8% de la main d'oeuvre en métallurgie au Québec est composée de femmes, il est essentiel pour nous d'établir des partenariats novateurs avec des entreprises établies pour permettre aux femmes d'intégrer le secteur. Non seulement nous faisons le pari qu'elles y trouveront des emplois de qualité mais que c'est l'ensemble du secteur de la métallurgie qui bénéficiera à tendre vers une meilleure parité » a mentionné Marie-France Charbonneau, directrice générale du Comité sectoriel de main d'oeuvre de la métallurgie du Québec.

Le recrutement est déjà en cours et la formation, offrant un salaire et des avantages sociaux compétitifs, s'échelonnera du 6 mars au 7 septembre 2023. La réalisation de ce projet est possible notamment grâce au partenariat avec différents organisme dont le Pont, le Centre de services scolaires de l'Énergie et le CMQ. En plus de la formation théorique, des ateliers sur les métiers non-traditionnels sont proposés aux candidates et le programme se terminera par un stage de 480 heures à l'Aluminerie de Bécancour, située au Centre-du-Québec.

« Nous sommes très heureux d'accueillir une cohorte de stagiaires à l'Aluminerie de Bécancour dans le cadre de cette formation. Le stage permettra aux participantes d'expérimenter le contexte réel du métier dans un milieu industriel et de mettre en application les connaissances acquises. Cette initiative est alignée avec nos objectifs de diversité, équité et inclusion. Nous souhaitons augmenter la diversité de la main-d'oeuvre au sein de l'industrie de l'aluminium, intéresser davantage de femmes au secteur et enrichir notre bassin de talents » a dit Marc Tremblay, Directeur des ressources humaines à l'Aluminerie de Bécancour.

« Cette initiative vise à assurer une meilleure représentativité dans notre secteur et nous sommes persuadés que les femmes qui participeront à cette toute première cohorte verront les multiples avantages d'une carrière en métallurgie » a conclu Marie-France Charbonneau.

Ce projet est soutenu par la Commission des partenaires du marché du travail dans le cadre du Programme COUD.

À propos du CSMO-Métallurgie

Encadré par la politique d'intervention sectorielle du gouvernement du Québec, le CSMO-Métallurgie est un organisme de concertation paritaire et de représentation qui oeuvre principalement à arrimer les offres de formation de la main-d'oeuvre aux besoins concrets de l'industrie par la recherche et le développement d'outils visant la formation, l'adaptation, l'attraction et la rétention de la main-d'oeuvre du secteur métallurgique.

À propos de l'Aluminerie de Bécancour

Détenue à 74,95 % par Alcoa et 25,05 % par Rio Tinto, l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) s'appuie sur une équipe chevronnée de plus de 1?200 personnes pour produire environ 462?000 métriques d'aluminium par année. En plus de l'Aluminerie de Bécancour, les installations de fusion d'Alcoa au Québec regroupent l'Aluminerie de Baie-Comeau et l'Aluminerie de Deschambault. Ces trois usines possèdent une capacité annuelle de production de plus d'un million de tonnes métriques d'aluminium. De plus amples renseignements sont disponibles à www.alcoa.com/canada.

