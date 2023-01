Les jeunes Canadiens ont moins de confiance en leur capacité à composer avec le stress au travail





LifeWorks, un important fournisseur de solutions numériques et présentielles de mieux-être global soutenu par TELUS Santé, a publié aujourd'hui son rapport mensuel de l'Indice de santé mentaleMC qui révèle que les Canadiens de moins de 40 ans sont 60 pour cent plus susceptibles que les Canadiens de plus de 50 ans de manquer de confiance en leur capacité à composer avec les facteurs de stress au travail. De plus, le tiers des Canadiens interrogés s'inquiètent avant tout de l'inflation.

Selon l'enquête, les Canadiens actifs éprouvent une pression croissante, puisque leur score de santé mentale laisse à désirer.

En décembre 2022, le score de l'Indice de santé mentaleMC s'élève à 64,6 points sur 100, ce qui représente une légère augmentation par rapport au score du mois de novembre. Il s'agit de la première amélioration en six mois.

Les jeunes travailleurs canadiens sont plus nombreux à éprouver des difficultés que les travailleurs d'âge mûr

Vingt-neuf pour cent des Canadiens ont habituellement du mal à s'adapter à un changement.

Les Canadiens de moins de 40 ans sont aussi près de deux fois plus susceptibles que ceux de plus de 50 ans de se sentir isolés, parce qu'ils ressentent de l'anxiété ou de la nervosité en présence d'autres personnes. De plus, ils sont plus deux fois plus portés à se sentir isolés parce qu'ils ne ressentent pas d'attachement pour les gens qu'ils connaissent ou ne se sentent pas acceptés par ceux-ci.

Les Canadiens de moins de 40 ans sont également plus deux fois plus susceptibles que ceux de plus de 50 ans de manquer de confiance en leur capacité à résoudre les problèmes sous la pression.

La moitié des Canadiens en emploi souhaiteraient participer à une évaluation de leur santé mentale

Quarante-neuf pour cent des Canadiens seraient intéressés à obtenir une évaluation gratuite et confidentielle de leur santé mentale.

En revanche, 32 pour cent des Canadiens ne sont pas certains de vouloir faire évaluer leur santé mentale.

Les répondants désireux de participer à une évaluation de leur santé mentale affichent un score de santé mentale de 61,6 qui est inférieur de trois points à la moyenne nationale et de treize points au score obtenu par ceux qui ne veulent pas se faire évaluer (74,5).

38 pour cent des Canadiens préféreraient une évaluation en personne.

Environ le même pourcentage de participants (37 pour cent) préféraient une évaluation en ligne.

18 pour cent des répondants n'ont pas de préférence particulière en matière de mode d'évaluation.

Commentaires de Michael Dingle, chef des opérations, TELUS Santé

« Au cours des trois dernières années, les jeunes professionnels débutants n'ont connu que des milieux de travail en transition et en constante évolution. Or, tout changement est stressant s'il n'est pas bien géré au moyen de certaines techniques permettant d'atténuer l'anxiété. Alors que les employeurs adoptent une approche plus proactive en ce qui a trait à la santé et au mieux-être de leurs employés, les organisations et leurs dirigeants ont besoin de soutien pour créer des cultures plus résilientes en dotant leurs équipes de stratégies d'adaptation qui peuvent être enseignées, mises en pratique et perfectionnées. Il est évident que ce type de soutien est vital dans le monde du travail d'aujourd'hui, car les employés, en particulier ceux qui sont plus jeunes, continuent de faire face à des changements importants et à beaucoup de stress. »

Commentaires de Paula Allen, directrice mondiale et première vice-présidente, Recherche et mieux-être global, LifeWorks

« Les données indiquant que la moitié des Canadiens souhaitent obtenir une évaluation de leur santé mentale montrent qu'il est temps d'agir. On comprend intuitivement que ces gens peuvent avoir besoin d'aide, puisqu'ils ont des scores de santé mentale beaucoup plus bas que les répondants qui ne veulent pas d'une évaluation, mais ce besoin ne sera toutefois pas comblé pour la plupart d'entre eux. Nous devons donc tirer parti de la technologie pour permettre aux professionnels de la santé mentale d'aider ces gens en l'utilisant intelligemment afin que ceux souhaitant obtenir une évaluation la reçoivent en temps opportun. Bien que le soutien en personne soit toujours important, la population est de plus en plus portée à utiliser la technologie pour entreprendre une démarche personnalisée en matière de santé mentale. »

Le rapport complet de l'Indice de santé mentale par LifeWorksMC pour le Canada se trouve ici. Ce mois-ci, le rapport comprend des renseignements supplémentaires sur les facteurs de stress dans la vie personnelle des Canadiens, sur le stress durant les Fêtes, sur l'intérêt manifesté par les Canadiens à l'égard d'une évaluation gratuite et confidentielle de leur santé mentale et de leur mieux-être, et plus encore.

LifeWorks est une filiale à part entière de TELUS qui exerce maintenant ses activités au sein de TELUS Santé à la suite de sa récente acquisition.

À propos de l'Indice de santé mentaleMC

L'enquête mensuelle de LifeWorks a été menée en ligne entre le 2 et 7 décembre 2022 auprès de 3 000 répondants au Canada, en anglais et en français. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l'échantillon est représentative de cette population. Le rapport de l'Indice de santé mentaleMC est publié une fois par mois depuis le mois d'avril 2020.

L'Indice de santé mentaleMC est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelle. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est une entreprise mondiale offrant des services cliniques et des solutions numériques innovantes dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu'à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des professionnels de soins de la santé affiliés, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés partout dans le monde, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d'employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez www.telushealth.com.

