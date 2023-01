Dawex rejoint la communauté des Global Innovators du Forum Économique Mondial





Dawex, leader technologique de plateformes de data exchange, data sharing, data marketplace et data hub, rejoint la communauté des Global Innovators du Forum Économique Mondial. Membre du groupe de travail Data Policy, Dawex contribue activement aux travaux menés par l'institution internationale sur les politiques en matière de données qui visent à libérer la valeur des données pour tous grâce à une collaboration accrue, à l'élaboration de politiques de données et à des actions renforcées au sein d'écosystèmes de données.

La communauté des Global Innovators réunit les start-ups et scale-ups les plus prometteuses au monde, à la pointe de l'innovation et ayant une approche éthique en matière de technologies et de modèles économiques, apportant de nouvelles idées afin de contribuer à la protection des populations, des communautés et des industries à travers le monde.

"Les défis auxquels les organisations sont confrontées aujourd'hui, qu'ils soient climatiques, alimentaires, sanitaires, économiques, environnementaux ou sociétaux, sont devenus si complexes qu'il est désormais impossible pour une entreprise ou un gouvernement de les résoudre seul", déclare Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex. "Un meilleur accès et une meilleure utilisation des données issues de sources multiples réunies au sein d'écosystèmes de données, contribuent à résoudre les défis les plus critiques que le monde traverse."

Reconnue Tech Pioneer par le Forum Économique Mondial, membre du Global Future Council Data Policy et intervenant au Sommet Annuel du Forum Économique Mondial à Davos lors de la session intitulée "Renforcer la confiance dans les échanges de données publics-privés", Dawex poursuit son engagement avec le Forum en partageant sa vision et son expertise sur le futur des échanges de données et des écosystèmes. Dawex contribue activement aux travaux significatifs menés par le groupe Data Policy pour accélérer la circulation des données pour le bien commun.

"L'échange de données est un catalyseur d'innovation qui libère le potentiel des données, redéfinissant ainsi la manière dont les organisations publiques et privées collaborent. Dawex se réjouit de rejoindre la communauté des Global Innovators et de poursuivre son engagement envers le Forum Économique Mondial en contribuant aux travaux sur les politiques de données et ainsi permettre aux organisations publiques et privées de saisir les opportunités offertes par l'échange de données. Les écosystèmes de données tiennent un rôle essentiel dans l'économie et sont devenus un enjeu majeur de compétitivité des entreprises et de souveraineté économique." précise Fabrice Tocco.

A propos de Dawex

Dans une économie où la donnée est devenue un produit au potentiel illimité, doté d'une valeur propre, et source de nouveaux revenus, la technologie Dawex fournit aux organisations la plateforme technologique pour constituer de nouveaux écosystèmes autour de plateformes d'échange de données répondant aux exigences réglementaires et aux enjeux de traçabilité et de sécurité. Dawex est le leader technologique de plateformes de data exchange, data sharing, data marketplace et data hub pour orchestrer le sourcing, la distribution et l?échange de données. Reconnue "Technology Pioneer" par le Forum Économique Mondial en 2020, Dawex est un membre actif de Gaia-X. Créée en 2015, Dawex est une société française qui étend ses activités commerciales en Europe, en Asie, aux Etats Unis et au Moyen Orient.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2023 à 05:35 et diffusé par :