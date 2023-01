Enfin à nouveau en live : la Spielwarenmesse 2023 sera une grande réunion avec de nombreux temps forts





Plus de 2.000 exposants présentent leurs innovations de produits et les tendances

Les visiteurs professionnels s'attendent à un programme varié à caractère événementiel

Des structures éprouvées côtoient de nouvelles offres de services

NÜRNBERG, Allemagne, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Cela fait trois ans que le secteur attend ce moment : Lorsque les portes de la Spielwarenmesse de Nuremberg s'ouvriront enfin à nouveau du 1er au 5 février, les participants vivront de près le « Spirit of Play ». Ils afflueront sur le parc des expositions pour découvrir les nouveautés et les tendances, approfondir

leurs contacts personnels et acquérir des connaissances précieuses pour leur travail au quotidien. L'organisateur, Spielwarenmesse eG, promet une expérience individuelle du salon en proposant, outre les structures habituelles, de nombreuses nouveautés à valeur ajoutée et en répondant particulièrement au besoin de networking. L'événement live est complété par la plateforme commerciale Spielwarenmesse Digital, qui facilite la visite du salon grâce à de nouvelles fonctions.

Des exposants avec une présence internationale importante

« Au cours des derniers mois, nous avons reçu un écho extrêmement positifde la part de la branche ? tout le monde se réjouit de ces grandes retrouvailles après une si longue période », déclare Christian Ulrich, porte-parole du conseil d'administration de la Spielwarenmesse eG. Cette impatience se reflète dans les chiffres : la barre des 2.000 exposants a été franchie. 2.142 entreprises de 69 pays présentent leurs nouveaux produits aux commerçants et acheteurs du monde entier en février. Qu'il s'agisse de fabricants de marques leaders ou de start-ups innovantes, 402 d'entre elles exposent pour la première fois. La Spielwarenmesse conserve autant que possible les structures qui ont fait leurs preuves sur le parc des expositions, les visiteurs professionnels peuvent explorer les innovations et les tendances qui mettent tous leurs sens en éveil. 13 groupes de produits différents sont proposés. La catégorie de Services pour les distributeurs et les fabricants est une nouveauté. Cet espace dans le hall 7 comprend des instituts de test et de contrôle, mais aussi des fabricants d'emballages et des prestataires de marketing. De nombreux pavillons nationaux fêtent également leur première. Au total, 15 nations différentes seront représentées par un stand commun ? dont, pour la première fois, la France, l'Ukraine et l'Ouzbékistan.

Des « Specials » pour des assortiments créatifs

Les « Specials » de la Spielwarenmesse apportent un nouvel élan dans le quotidien. Toys go Green dans le hall 2 en est un exemple. Cet espace relaye continuellement la méga-tendance du jouet durable de 2022 et présente des produits adaptés autour du développement durable sur quatre îlots thématiques. « Stationery meets Toys » est le thème du hall 4. La Insights-X Area, nommé d'après le salon professionnel du même nom consacré à la papeterie et aux articles de bureau propose des inspirations pour le segment Back-to-School. Une visite de Tech2Play dans le hall 4A est tout aussi intéressante. On pourra

y découvrir et tester des nouveautés dans les catégories « Robot Toys », « RC Toys », « Virtual Play » et « Electronic Learning ». Le public professionnel trouvera d'autres idées de produits dans le hall 3A : la StartupArea réunit de jeunes entreprises innovantes d'Allemagne et de nouveaux venus internationaux et fait de l'espace commun un paradis de la découverte. Par ailleurs, la New Product Gallery promet des inspirations créatives. Cet espace condensé offre

un deuxième emplacement qui attire l'attention et permet la présentation des nominés et des gagnants du ToyAward, qui sera décerné dans six catégories. 584 produits ont été soumis par 338 exposants et évalués dans le cadre d'un processus de sélection en deux étapes.

Savoir-faire en matière de jouets, licences et tendances

La transmission des connaissances joue également un rôle important à la Spielwarenmesse. Un format bien établi est le Toy Business Forum dans le hall 3A, qui propose pendant toute la durée du salon, de 13 à 15 heures, des conférences d'experts de haut niveau sur les thèmes actuels de la branche et du commerce : « durabilité », « digitalisation », « tendances », « diversité » et « métaverse ». Le format Live on Stage proposera ensuite pour la première

fois des présentations d'exposants. En outre, les LicenseTalks auront lieu au Toy Business Forum du mercredi au vendredi, tous les matins, en coopération avec Licensing International et Licensing Magazine. Les conférences et les tables rondes avec des experts internationaux du secteur comprennent les dernières tendances en matière de licences, de précieux exemples de bonnes pratiques et des conseils pour les débutants. Juste à côté, les tendances marquantes du secteur des jouets feront leur entrée en scène : Discover!, Brands for Fans et MetaToys. Des îlots thématiques clairs invitent à découvrir et à tester les différents produits proposés. En outre, des conférences quotidiennes au Toy Business Forum seront consacrées aux ToyTrends.

Un programme riche en événements

Après une journée bien remplie, on peut aussi faire la fête : lors de la RedNight, le jeudi 2 février, au centre du parc des expositions. Pour la première fois, environ 140 exposants invitent à des fêtes gratuites sur leurs stands de 18 à 22 heures dans presque tous les halls de la Spielwarenmesse. Pendant la journée, de nombreuses actions seront organisées sur l'ensemble du site pour créer une véritable ambiance de salon. Parmi elles, l'igloo surdimensionné de Zapf Creation dans le parc des expositions ainsi que différents spots de selfies : par exemple la Barbie Cabrio Corvette de Mattel et le grand camion en bois de Brio sur l'esplanade du salon ainsi que des bancs avec des personnages de licence populaires dans les halls. Le vendredi, Internationale Spieleerfindermesse ? Game Inventors Convention ? mettra l'accent sur le secteur des jeux. Dans le hall 11.1, des auteurs de jeux nationaux et internationaux présenteront leurs prototypes à des éditeurs de jeux expérimentés. Une soirée de networking commune clôturera l'événement. Les 4 et 5 février, la Spielwarenmesse répondra à un souhait de longue date des exposants en présentant l'OPEN DAY Model Railways and Model Construction pour les consommateurs finaux. Seul le hall 7A leur sera accessible. Outre des produits captivants, une exposition de miniatures attend les petits

et grands.

Un accompagnement digital tout au long de l'année

L'expérience individuelle du salon est enrichie pour tous les participants par les fonctions élargies de la plateforme Spielwarenmesse Digital, qui est désormais disponible toute l'année. Le nouveau Leadfinder en fait partie. Basé sur les données enregistrées dans le profil concernant le type d'entreprise, les catégories de produits et les marchés nationaux, il permet un matchmaking simple et augmente l'efficacité des rencontres sur place. La Spielwarenmesse TV peut également être consultée dans ce cadre : Le duo de présentateurs Jenny et Rob accueille des partenaires d'interview de qualité et transmet des aperçus du

salon de manière divertissante. À cela s'ajoutent des retransmissions en direct ? entre autres de la remise du ToyAward et du Toy Business Forum. Grâce à la synchronisation avec l'appli de la Spielwarenmesse, le commerce spécialisé a toujours à portée de main tous les exposants, les plans des halls et sa liste de favoris enregistrée.

Christian Ulrich conclut : « La dimension de la Spielwarenmesse sera proche du niveau qui a fait ses preuves avant la pandémie de Covid-19 et proposera un large éventail d'offres. Ce faisant, nous avons développé les contenus en fonction des besoins et des groupes cibles, de sorte que nos visiteurs profiteront nettement des valeurs ajoutées sur place ».

Spielwarenmesse®

The trade fair and marketing services provider Spielwarenmesse eG is the organiser of the Spielwarenmesse® ? the leading international trade fair for toys, hobbies and leisure. This B2B fair creates a comprehensive communication and ordering platform for national and international exhibitors. Its presentation of innovations and comprehensive overview of the industry represent

a valuable pool of information for specialist retailers from around the world, guiding them

through the market every year. A new addition for 2022 is the multifunctional platform Spielwarenmesse Digital, as a complementary service to the Spielwarenmesse. Since 2013, the term Spielwarenmesse® has also been a protected word mark in Germany.

Fair date: Spielwarenmesse®, Wednesday to Sunday, 1 ? 5 Feb 2023

