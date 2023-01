ARIADNEXT va dorénavant opérer sous la marque IDnow





Et pour soutenir et poursuivre son ambition européenne sur le marché de l'identité numérique, IDnow nomme Bertrand Bouteloup Chief Commercial Officer (CCO) pour piloter les équipes commerciales et marketing au niveau global

RENNES, France, et MUNICH, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- ARIADNEXT, entreprise rennaise spécialiste de la vérification d'identité à distance et de la création d'identité numérique, a été acquise en juin 2021 par IDnow, un acteur majeur de la vérification d'identité et de la signature de documents en Allemagne. Devenue ARIADNEXT by IDnow, la société a conforté sa position de leader sur le marché français de l'identité numérique. Après plus d'un an et demi, la Direction du Groupe a décidé de regrouper les filiales du groupe sous une seule et même marque, IDnow, dans toutes les zones géographiques où celui-ci opère. A partir d'aujourd'hui, ARIADNEXT exercera ses activités sous la marque IDnow.



Une marque unique pour un marché mondial

En tant qu'acteur européen de l'identité numérique, le groupe IDnow propose à ses clients internationaux des solutions globales pour une palette d'usages toujours plus élargie, au fur et à mesure que la société se transforme et que les réglementations évoluent. Passant sous la marque IDnow, ARIADNEXT by IDnow, leader sur le marché français, apporte des atouts indéniables pour répondre aux enjeux globaux des marchés européens.

« Dans le contexte actuel, il est essentiel d'opérer sous une seule marque IDnow. En adoptant aujourd'hui la même marque, notre ambition est d'aller plus loin ensemble et d'offrir à nos clients une variété de solutions sécurisées et adaptées à tous leurs usages et réglementations », explique Marc Norlain, CEO et co-fondateur d'ARIADNEXT et membre du conseil d'administration d'IDnow.

« IDnow est à un moment charnière de son histoire. Au-delà d'un simple changement de marque, cette identité commune symbolise pour nous la combinaison de nos forces et de nos expertises pour devenir une référence européenne sur le marché de la vérification d'identité numérique. Nous avons de grandes ambitions pour l'avenir, notamment sur nos marchés principaux, à savoir la France et la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse alémanique), mais aussi dans le développement de notre plateforme unique pour nos clients actuels et futurs », déclare Andreas Bodczek, CEO d'IDnow.

Un nouveau directeur commercial français pour répondre aux ambitions européennes

Vice-président des ventes chez ARIADNEXT au cours des six dernières années, Bertrand Bouteloup a été auparavant directeur mondial de la Business Unit Cybersécurité chez Capgemini, puis directeur européen des services de sécurité chez Unisys, et directeur général et fondateur de 8-i, société de conseil et d'intégration. Dans son nouveau rôle de Chief Commercial Officer du groupe IDnow, il mettra ainsi à profit ses plus de 15 années d'expérience managériales dans le secteur des technologies de l'information.

Cyril Patou le remplace désormais au poste de Vice-président des ventes d'IDnow. Auparavant directeur régional pour la France, les Alpes et l'Europe du Sud chez Clear Skye, il possède plus de six ans d'expérience dans le secteur de l'identité numérique, ayant travaillé pour des acteurs du marché comme One Identity et Ping Identity en France.

« Je suis ravi de relever ce nouveau défi au sein d'IDnow. En tant que groupe, nous voulons continuer de grandir ensemble et tirer parti de nos expertises sur les marchés allemand et français au-delà des frontières. L'une de mes priorités sera donc de rapprocher davantage encore les différentes équipes commerciales et d'harmoniser toujours plus les objectifs et les processus. » commente Bertrand Bouteloup.

« Je connais Bertrand depuis plusieurs années et me réjouis de continuer à travailler avec lui dans son nouveau rôle de Chief Commercial Officer. Sa compréhension des valeurs d'entreprise et sa vision de notre futur selon une approche stratégique et commerciale, sans oublier ses nombreuses années d'expérience à des postes de direction dans le secteur de la vérification d'identité et de la cybersécurité, font de lui un candidat parfait pour ce rôle. » ajoute Andreas Bodczek.

À propos d'IDnow

IDnow est l'un des principaux fournisseurs européens de vérifications d'identité et d'identité numérique, dont la vision est de faire du monde numérique un endroit plus sûr. La plateforme IDnow propose une large gamme de solutions de vérification d'identité et de signature de documents, associées à une offre de services complète. Qu'elles soient automatisées ou assistées par un opérateur, purement en ligne ou sur le lieu de vente, les méthodes de vérification d'identité sont optimisées pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et une conversion maximale des utilisateurs.

Ayant fusionné en juin 2021 avec l'entreprise rennaise ARIADNEXT, le groupe possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, et est soutenu par des investisseurs institutionnels de renom, dirigés par Corsair Capital. Son portefeuille de plus de 900 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Uni Credit, Telefonica, Sixt, Crédit Agricole, BNP, and Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, Younited Credit, Boursorama, Klarna and Tier mobility.

