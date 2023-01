emnify remporte le prix platine 2023 de la meilleure initiative IdO cellulaire lors des Future Digital Awards de Juniper Research





Le super-réseau IdO d'emnify est le leader du secteur en matière de connectivité cellulaire pour l'Internet des objets

Rencontrez l'équipe d'emnify au congrès mondial des solutions IdO de Barcelone pour en savoir plus sur la façon dont nous redéfinissons la connectivité cellulaire grâce à notre super-réseau IoT emnify, plusieurs fois récompensé

BERLIN, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- emnify, leader des communications cellulaires dans l'IdO, est fier d'annoncer que le super-réseau IdO d'emnify a reçu le prix platine de la meilleure initiative IdO cellulaire lors des Future Digital Awards 2023. Les Future Digital Awards, présentés par Juniper Research , récompensent les entreprises qui ont apporté une contribution exceptionnelle à leur secteur d'activité et qui sont en mesure de continuer à avoir un impact significatif à long terme.

« Nous sommes honorés de recevoir le prix de la meilleure initiative IdO cellulaire, a déclaré Frank Stoecker, PDG et cofondateur d'emnify. Juniper Research récompense tout particulièrement les pionniers et les perturbateurs du secteur. Depuis 2014, nous repensons et remodelons avec fierté le secteur de la connectivité IdO : le super-réseau IdO d'emnify est à la pointe de l'industrie et constitue le moyen le plus unique de fournir une connectivité cellulaire au marché de l'IdO. Nous sommes heureux que nos efforts aient été reconnus par de nombreux acteurs du secteur, ainsi que par des analystes. Nous remercions vivement Juniper Research, ainsi que nos clients et les experts d'emnify, qui nous inspirent chaque jour. »

emnify sera présent au congrès mondial des solutions IdO à Barcelone, et vous pourrez également y trouver Frank Stoecker en personne qui présentera la conférence Redéfinir la connectivité cellulaire avec le super-réseau IdO d'emnify , le mardi 31 janvier 2021, de 12 h 55 à 13 h 25, en salle 2.

Pour en savoir plus sur la manière dont notre solution de connectivité, leader sur le marché, peut vous permettre de répondre à votre prochaine utilisation de l'IdO, venez nous rendre visite au congrès mondial des solutions IdO : stand E 571, hall 4.

À propos d'emnify

EMnify est le principal bloc de construction sur cloud pour les communications cellulaires dans les suites IdO, connectant des millions de dispositifs IdO dans le monde entier, des véhicules électriques aux compteurs d'énergie, des systèmes d'alarme aux trackers GPS, des thermomètres aux vêtements du secteur de la santé. L'API et la technologie SIM d'emnify connectent et sécurisent tout type de déploiement IdO à son back-end opérationnel. Les intégrations sur le cloud et les flux de travail sans code d'EMnify assurent une évolutivité transparente du cycle de vie pour les déploiements de toutes tailles, des start-up locales aux entreprises internationales. Le super-réseau IdO d'emnify est le plus grand réseau central de cloud mobile distribué à l'échelle mondiale, qui prend en charge l'accès au réseau local (2G ? 5G, LTE-M, NB-IdO) dans plus de 180 pays à partir de plus de 25 régions de cloud... et ce n'est pas fini. La solution d'emnify repose sur des partenariats avec les principaux fournisseurs de services de cloud hyperscaler, les intégrateurs de systèmes et des centaines d'opérateurs de réseaux radio dans le monde entier.

Fondée en 2014, emnify a été la première à transformer la connectivité IdO cellulaire en une ressource cloud facile à consommer, à laquelle font confiance aujourd'hui des milliers d'entreprises parmi les plus innovantes du monde. Pour en savoir plus sur emnify, rendez-vous sur le site www.emnify.com

