Changement de PDG chez dSPACE: Dr. Carsten Hoff succède à Martin Goetzeler





Le 17 avril 2023, le Dr. Carsten Hoff (49 ans) deviendra le nouveau PDG du groupe dSPACE, succédant à Martin Goetzeler (60 ans), qui quitte son poste à sa demande et pour des raisons personnelles. Afin d'assurer une transition en douceur, Martin Goetzeler restera à la disposition du nouveau PDG à titre consultatif après le 17 avril 2023.

Le Dr. Carsten Hoff est un dirigeant très expérimenté qui convient parfaitement aux tâches qui l'attendent chez dSPACE. Il est issu d'un milieu centré sur la recherche et le développement, avec un diplôme en génie électrique et un doctorat en informatique. Il a une expérience de gestion internationale et connaît bien dSPACE et les produits de la société.

Le Dr. Carsten Hoff est actuellement directeur général de CLAAS E-Systems. Avant cela, il a occupé différents postes de direction chez le fournisseur automobile HELLA. Il mettra à profit la vaste expérience qu'il a acquise dans ses fonctions précédentes pour donner une impulsion stratégique à dSPACE et continuer à faire avancer les nouveaux sujets de la simulation et de la validation basées sur les logiciels.

" Je suis très heureux de rejoindre la société dSPACE. Je suis très impressionné par le développement de l'entreprise et le rôle de dSPACE dans l'industrie automobile. Les valeurs que défend l'entreprise familiale dSPACE m'ont convaincues ", a déclaré le Dr Carsten Hoff.

" Avec le Dr. Carsten Hoff, c'est un manager expérimenté au niveau international et techniquement compétent, qui connaît parfaitement les défis actuels de nos marchés cibles, qui prend la barre - je lui souhaite un bon départ dans l'entreprise et avec nos clients ", a déclaré le Dr. Herbert Hanselmann, fondateur et actionnaire de dSPACE.

" Sous la direction réussie de Martin Goetzeler, dSPACE a durablement renforcé sa position sur le marché en fixant un cap décisif en termes d'expansion cohérente du portefeuille, de mondialisation et de structures orientées vers l'avenir. En développant continuellement les investissements futurs et l'équipe, il a réussi à poursuivre le grand taux de croissance à un niveau élevé de ventes dans des années difficiles ", a déclaré le Dr Herbert Hanselmann, ajoutant : " nous regrettons mais respectons la décision de Martin Goetzeler. Je tiens à le remercier expressément pour son importante contribution, son engagement extraordinaire et l'étroite collaboration basée sur la confiance."

"Ces cinq années ont été passionnantes. L'excellente et étroite coopération avec l'ensemble de l'équipe dSPACE, nos clients et partenaires, ainsi que la famille des actionnaires, a été la clé du succès et de la motivation à tout moment. Je tiens à remercier chaleureusement tout le monde pour cela", a déclaré Martin Goetzeler. "Après une carrière professionnelle épanouissante, je souhaite à l'avenir consacrer plus de temps à mes tâches et intérêts personnels et familiaux. Je souhaite à mon successeur et à tous les employés de dSPACE les compétences nécessaires, beaucoup de succès et le meilleur pour l'avenir ", a déclaré Martin Goetzeler.

Martin Goetzeler dirige la société dSPACE depuis le 1er mars 2018. Les expansions du portefeuille dans la simulation et la validation virtuelles et réelles pour couvrir les exigences du marché et des clients en temps voulu, en particulier dans la conduite automatisée et autonome et dans le véhicule défini par logiciel ont été des étapes importantes au cours de cette période. Outre la grande importance de la simulation Software-In-the-Loop dans ce processus, des technologies telles que l'IA et le cloud sont désormais également utilisées dans les produits. Dans le même temps, il a systématiquement mis en place des structures et des processus pour assurer durablement la forte croissance mondiale.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2023 à 03:55 et diffusé par :