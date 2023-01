KISS organise un grand rassemblement avec les parents d'élèves





BHUBANESWAR, Inde, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) de Bhubaneswar, dans l'État de l'Odisha, en Inde, est la plus grande Deemed-to-be-University au monde pour les étudiants autochtones, offrant une éducation gratuite de la maternelle au troisième cycle. Le vaste campus accueille 30 000 étudiants. L'institut a été créé pour favoriser l'autonomie des communautés autochtones par le développement socio-économique axé sur l'éducation.

Le 22 janvier, le KISS a organisé un grand rassemblement, avec le fondateur de KIIT-KISS, Achyuta Samanta, qui a exprimé sa profonde gratitude aux parents pour leur soutien et leur affection, qui ont fait la renommée de l'institut en Inde et dans le monde.

L'événement a réuni 60 000 parents, 30 000 étudiants et les anciens élèves.

« Nous avons lancé KISS avec seulement 125 élèves du district de Mayurbhanj, dans l'État d'Odisha en 1992-1993. Aujourd'hui, 30 000 étudiants sont diplômés de l'institut et 30 000 autres poursuivent leurs études. Chacun des élèves diplômés d'ici inspire ses amis restés au village à chercher à se former », a déclaré Achyuta Samanta dans son discours.

À cette occasion, il a félicité deux anciens élèves pour leurs succès. Il s'agit de Sadhak Karjee qui a réussi l'examen d'entrée au service judiciaire d'Odisha et du sportif Ajay Oram qui part ce mois-ci pour le Japon comme entraîneur de rugby.

Le rassemblement a été l'occasion idéale pour les parents de retrouver leurs enfants, de rencontrer le personnel de l'institut et d'être informés de l'actualité du campus. KISS avait pris des dispositions importantes pour que les parents assistent à la réunion.

Saluant l'engagement du fondateur pour la cause de l'éducation tribale dès le plus jeune âge, les parents ont déclaré qu'Achyuta Samanta a fait preuve de courage pour établir KISS, surmontant toutes les difficultés, et pour intégrer les communautés tribales.

Niranjan Bishi, membre de la chambre haute du Parlement, a déclaré qu'Achyuta Samanta est une source d'inspiration pour tous ceux qui pourraient prendre conscience dès leur plus jeune âge du besoin d'autonomisation de la communauté autochtone par un développement socio-économique axé sur l'éducation.

Le PDG de KISS, Prashant Kumar Routray, a déclaré que le fondateur a réalisé le rêve des communautés autochtones de pouvoir offrir une éducation de qualité à leurs enfants.

