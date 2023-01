Sortie officielle mondiale du nouveau jeu de puzzle mobile « Pucca Puzzle Adventure » le 26 janvier





SÉOUL, Corée du Sud, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le 26 janvier, TAKEONE COMPANY (PDG : Min-Chae Jung), le développeur du jeu mobile « BTS World », a annoncé la sortie officielle mondiale du jeu « Pucca Puzzle Adventure » développé et publié par la société, disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple.

Avec des graphismes adorables, Pucca Puzzle Adventure met en scène le célèbre personnage coréen « Pucca » qui s'embarque dans une aventure pour vaincre le diabolique « Dong King ». « Pucca » est un personnage de dessin animé bien connu pour son iconique coupe de cheveux, et populaire dans le monde entier, qui est resté en tête du classement des personnages coréens les plus populaires au monde pendant six années consécutives jusqu'en 2021.

Il s'agit d'un jeu de puzzle RPG où chaque niveau est remporté après un match de 3 énigmes et où les joueurs doivent mettre à niveau leurs personnages et utiliser leurs compétences et leurs caractéristiques. Le jeu propose plus de 100 types de personnages mignons et uniques qui ont chacun leurs propres talents exceptionnels, et des énigmes qui permettent aux joueurs de s'amuser à résoudre des casse-tête. Le jeu propose également un mode challenge où les joueurs peuvent combattre de puissants méchants pour pouvoir s'affronter entre eux, ainsi que d'autres modes, pour collectionner, développer et décorer leurs propres villages uniques en récoltant divers articles.

Pucca Puzzle Adventure organisera un événement d'inscription d'une durée limitée à sept jours pour célébrer sa sortie mondiale où les joueurs seront récompensés en gemmes, en jetons de gacha et autres objets de jeu. Le jeu comprendra aussi un niveau exclusif créé en collaboration avec le boys band « TREASURE » formé par YG Entertainment. Vous trouverez plus d'informations sur le site officiel du jeu.

Site officiel et comptes de réseaux sociaux officiels de Pucca Puzzle Adventure

Site officiel : https://url.kr/g3cizk

Twitter : https://url.kr/vzwmny

Facebook : https://url.kr/sh72nt

Bande-annonce officielle : https://url.kr/vlt7ms

À propos de TAKEONE COMPANY

En 2019, TAKEONE COMPANY a produit le jeu mobile « BTS World », qui a enregistré 13 millions de téléchargements dans le monde et les plus grosses ventes de l'histoire des jeux autour des idoles de la K-POP. Et en juin 2022, TAKEONE COMPANY a conclu un partenariat avec le projet de contenu mondial NFT « Zombie Culture Club » avec YG Entertainment. En 2023, TAKEONE COMPANY prévoit de lancer un jeu de puzzle mondial mettant en vedettes le personnage coréen « Pucca » et des idoles de la K-POP.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1987136/Official_Key_Art_Pucca_Puzzle_Adventure.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1987137/Intro_Screenshots_Pucca_Puzzle_Adventure.jpg

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 22:00 et diffusé par :