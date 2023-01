Pucca Puzzle Adventure : le nouveau jeu mobile d'énigmes lancé le 26 janvier à l'échelle mondiale





SÉOUL, Corée du Sud, 25 janvier 2023 /CNW/ -- Le 26 janvier, TAKEONE COMPANY (chef de la direction : Min-Chae Jung), développeur du jeu mobile « BTS World », a annoncé que Pucca Puzzle Adventure , jeu développé et publié par l'entreprise, avait été lancé sur Google Play et l'App Store d'Apple.

Pucca Puzzle Adventure est un jeu aux graphismes adorables qui raconte les aventures de sa célèbre protagoniste coréenne « Pucca » dans sa lutte contre le méchant « Dong King ». « Pucca » est un personnage de bande dessinée réputé pour ses cheveux légendaires : ce personnage à la popularité mondiale est arrivé au premier rang du classement des « personnages coréens populaires à l'échelle mondiale » pendant six années consécutives jusqu'en 2021.

Dans ce jeu d'énigmes (RPG), les joueurs franchissent chaque niveau à l'issue d'un match de trois énigmes, doivent optimiser leurs personnages et utiliser leurs compétences et leurs caractéristiques. Le jeu propose plus de 100 types de personnages mignons et uniques, qui disposent tous de leurs propres compétences spécifiques et éblouissantes, ainsi que des quêtes qui offrent aux joueurs le pur plaisir de résoudre des énigmes. Le jeu comprend aussi un mode de défi, où les joueurs peuvent rivaliser en combattant et en vainquant les puissants caïds du jeu. D'autres modes sont aussi disponibles, comme la collecte, le développement et la décoration de leurs propres villages en recueillant divers éléments du village.

Pucca Puzzle Adventure lancera un événement de connexion d'une durée limitée de sept jours pour célébrer son lancement mondial : dans ce cadre, les joueurs recevront des pierres précieuses, des jetons de personnages de style jeu à lots et d'autres articles intégrés au jeu. De plus, le jeu bénéficiera d'un niveau exclusif créé en collaboration avec le boy band « TREASURE » formé par YG Entertainment. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web officiel du jeu.

Sites Web officiels et comptes de médias sociaux de Pucca Puzzle Adventure

Site Web officiel : https://url.kr/g3cizk

Twitter : https://url.kr/vzwmny

Facebook : https://url.kr/sh72nt

Bande-annonce officielle : https://url.kr/vlt7ms

À propos de TAKEONE COMPANY

En 2019, TAKEONE COMPANY a produit le jeu mobile « BTS World », qui a enregistré 13 millions de téléchargements dans le monde entier et les ventes les plus importantes de l'histoire des jeux sur les idoles de K-POP. Et en juin 2022, TAKEONE COMPANY a conclu un partenariat avec YG Entertainment dans le cadre du « Zombie Culture Club », projet de contenu mondial de jetons non fongibles (NFT). En 2023, TAKEONE COMPANY prévoit le lancement d'un jeu d'énigmes mondial avec le personnage coréen « Pucca » ainsi qu'un jeu qui met en scène les célèbres idoles de K-POP.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1987870/Official_Key_Art_Pucca_Puzzle_Adventure.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1987871/Intro_Screenshots_Pucca_Puzzle_Adventure.jpg

SOURCE TAKEONE COMPANY

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 22:00 et diffusé par :