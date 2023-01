Nomination de monsieur Dan Éric Gabay au poste de président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal





QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Dan Éric Gabay à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Monsieur Gabay entre en fonction aujourd'hui.

Titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université de Concordia et d'une maîtrise en économie de l'Université de Montréal, monsieur Gabay possède une expérience de plus de 16 ans comme gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont 12 années en gestion clinico-administrative et trois années comme directeur général adjoint. Il a notamment occupé les postes de directeur adjoint des services professionnels de l'Hôpital général juif et de directeur des services multidisciplinaires au CIUSSS du Centre-ouest-de-l'Île-de-Montréal. Il agit à titre de directeur général adjoint du volet DTEPE au sein de cet établissement depuis juin 2019.

« Je suis convaincu que monsieur Gabay possède l'expérience et le leadership nécessaires pour occuper les fonctions de PDG du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Ses années de service au sein du réseau font de lui le candidat idéal, d'autant plus qu'il travaille pour le CIUSSS depuis plusieurs années déjà, tout particulièrement en tant que haut gestionnaire. Je lui souhaite de relever ces défis avec brio, appuyé par les équipes de l'établissement. J'en profite pour saluer le travail de madame Hachimi-Idrissi, qui a su prendre l'intérim avec rigueur et professionnalisme. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 18:53 et diffusé par :