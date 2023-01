Bartek accueille des dignitaires du gouvernement canadien à l'occasion de l'inauguration des travaux de construction de ses installations





Bartek Ingredients poursuit ses projets visant à renforcer sa position de plus grand producteur mondial d'acide malique et d'acide fumarique de qualité alimentaire en inaugurant les travaux de construction de son usine de production d'acide malique et fumarique ultramoderne, d'une valeur de 175 millions de dollars.

La société a organisé une cérémonie de pose de la première pierre le 12 janvier en invitant des représentants du gouvernement canadien et des dirigeants de la communauté locale pour célébrer le début officiel du projet de construction.

« Nous sommes ravis de procéder à la pose de la première pierre de notre nouvelle usine qui établira une nouvelle référence mondiale en matière de sécurité, d'efficacité et de performance environnementale », a déclaré John Burrows, président-directeur général de Bartek. « Nous sommes heureux d'investir dans la communauté de Stoney Creek et fiers de jouer un rôle déterminant dans le soutien des entreprises et de l'économie locales. Nous sommes reconnaissants pour nos partenariats avec les gouvernements provincial et fédéral, et Environnement Hamilton, ainsi que pour leur soutien et leurs conseils tout au long du processus ».

Parmi les personnalités présentes à l'inauguration des travaux, citons : Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport et député provincial de Hamilton-Est ; Victor Fedeli, ministre du Développement économique et du Commerce ; Lisa Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ; et Chad Collins, député fédéral de Hamilton-Est-Stoney Creek.

« Nous félicitons tout le personnel de Bartek Ingredients pour cette étape passionnante », a déclaré le ministre Fedeli. « L'investissement de 175 millions de dollars de Bartek permettra à l'entreprise de poursuivre son expansion et de créer davantage d'emplois bien rémunérés à Hamilton et dans la région avoisinante. Ensemble, nous bâtissons un Ontario plus fort, avec des possibilités pour tous ».

Cette usine permettra de doubler la capacité de production de Bartek et de stimuler le développement de nouveaux produits et d'autres efforts d'innovation. Elle est également construite dans une optique de développement durable et devrait être considérée comme l'usine la plus respectueuse de l'environnement dans le secteur. Elle devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 80 % par unité.

« L'Ontario possède un avantage en matière d'énergie propre et constitue un lieu favorable aux affaires, à la fois respectueux de l'environnement et prévisible », a déclaré le ministre Piccini. « Par conséquent, nous attirons les emplois de l'avenir. Mon ministère a été fier de travailler en étroite collaboration avec Bartek tout au long du processus de délivrance de permis et d'approbation afin de contribuer à garantir cet investissement important en Ontario ».

Le ministre Thompson a ajouté : « La nouvelle usine ultramoderne de Bartek sera un exemple brillant du robuste secteur de la fabrication et de la transformation agroalimentaire de l'Ontario. Cet investissement de premier plan permettra de créer des emplois bien rémunérés dans la collectivité locale et de renforcer davantage la chaîne d'approvisionnement alimentaire à valeur ajoutée de l'Ontario ».

Grâce à ce projet, Bartek injectera 100 millions de dollars dans l'économie locale de Stoney Creek. L'usine devrait être pleinement opérationnelle début 2024.

« L'usine de Bartek à Hamilton deviendra bientôt l'une des plus grandes unités de production d'acide malique et d'acide de qualité alimentaire au monde », a déclaré le ministre Lumsden. « Notre gouvernement est enthousiaste à l'idée de voir des fabricants locaux, comme Bartek, investir en Ontario pour se développer et créer davantage d'emplois bien rémunérés ici même à Hamilton » !

Pour plus d'informations, veuillez visiter bartek.ca ou contacter Bartek à l'adresse [email protected].

À propos de Bartek Ingredients

Depuis plus de 50 ans, Bartek Ingredients Inc. est un chef de file mondial de la fabrication d'acide malique, d'acide fumarique, et d'anhydride maléique. Basé à Stoney Creek, dans l'Ontario, au Canada, Bartek emploie 120 personnes réparties dans ses deux sites de production, situés dans le sud de l'Ontario. Les installations de Bartek sont enregistrées selon la norme ISO 9001:2015. Détenant également la certification BRC relative à la norme mondiale pour la sécurité alimentaire, Bartek distribue ses produits dans plus de 40 pays partout dans le monde. Avec un nouveau propriétaire en 2019 et d'importants investissements, la présence de Bartek dans le secteur de l'alimentation et des boissons continue d'être renforcée par des produits et services hautement innovants qui utilisent une expertise approfondie en produits et des connaissances en applications afin de répondre aux besoins du secteur. Pour plus d'informations sur Bartek, visitez bartek.ca/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 17:40 et diffusé par :