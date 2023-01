Porte-paroles adjoints - Le Parti Québécois présente son équipe de co-porte-paroles





QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin Paul St-Pierre Plamondon annonce aujourd'hui la nomination de co-porte-paroles sectoriels. Plusieurs visages connus de l'équipe souverainiste sont de retour au Parti Québécois et auront comme mission d'apporter leur soutien et expertise aux trois députés en place dans des dossiers spécifiques.

Le chef du Parti Québécois annonce l'ajout de co-porte-paroles pour apporter soutien et expertise à l'équipe de députés

Ces co-porte-paroles auront des dossiers sectoriels dans lesquels ils interviendront de façon ponctuelle

Le chef du Parti Québécois annonce aujourd'hui l'ajout de co-porte-paroles, après avoir additionné Méganne Perry Mélançon comme porte-parole plus tôt cette semaine. Ces co-porte-paroles apporteront leur soutien et leur expertise sur des dossiers spécifiques.

« Je suis extrêmement heureux d'annoncer l'ajout d'une équipe de co-porte-paroles à notre formation dès aujourd'hui. Tous les co-porte-paroles possèdent une formidable expertise dans un domaine précis, cela sera un très bel ajout à notre formation. Vous pouvez vous attendre à les voir souvent sur la place publique, cela nous permettra d'accentuer nos points d'ancrage dans une multitude de dossiers. Au Parti Québécois, nous tentons de faire les choses différemment et je crois que cette initiative en est un bon exemple », s'est exclamé Paul St-Pierre Plamondon

Au total, c'est 11 co-porte-paroles sectoriels qui sont nommés. Tout en maintenant leur emploi respectif, ceux-ci apporteront leur soutien et leur expertise de manière ponctuelle aux trois députés présents à l'Assemblée nationale, dans les médias et auprès de la société civile. « Ils seront tous extrêmement bien placés pour nous relayer les préoccupations des Québécois en maintenant leur présence sur le terrain et dans leur région. Une belle façon de rendre la politique accessible et proche des gens! », a conclu le chef du Parti Québécois.

Cette équipe sera composée de :

Méganne Perry Mélançon : Porte-parole nationale / Condition féminine

Gabriel Coulombe : Économie

: Économie Stéphane Handfield : Immigration

Véronique Venne : Municipalités/ Environnement

Sandrine Michon : Jeunesse/Femmes

: Jeunesse/Femmes Stephan Wokam Fogaing : Diversité/Métropole/Transport

Camille Pellerin Forget : Santé/Ainés/ Famille

: Santé/Ainés/ Famille Alexis Gagné-Lebrun : Éducation

Marie-Laurence Desgagné : Affaires étudiantes

Christine Moore : Autochtones

: Autochtones Geneviève Couture : Entrepreneuriat/Communications

Julie Boucher : Agriculture

