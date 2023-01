L'ARSF constitue un nouveau comité consultatif pour créer un meilleur système d'assurance-automobile pour les consommateurs de l'Ontario





TORONTO , le 25 janv. 2023 /CNW/ - L'ARSF constitue un nouveau comité consultatif technique dans le cadre de ses efforts de renouvellement du système d'assurance-automobile en Ontario.

L'objectif de la stratégie de réforme suivie par l'ARSF est d'atteindre des taux et une souscription d'assurance-automobile plus justes, de promouvoir une réglementation plus efficace des taux et d'aider les consommateurs à prendre des décisions informées, en leur fournissant plus d'informations et de meilleure qualité.

L'ARSF est à la recherche de 12 à 15 membres pour son nouveau comité consultatif. Le processus de recrutement est ouvert jusqu'à la fin février.

L'ARSF encourage vivement les personnes intéressées à lire le mandat du comité consultatif qui contient une description détaillée des responsabilités des membres, de la portée de leur mandat et de ce qui est attendu d'eux.

Exigences pour soumettre une candidature :

L'ARSF tiendra compte des candidatures qui satisfont aux critères suivants :

Elles sont reçues le 28 février 2023 ou avant cette date;

Elles comprennent le curriculum vitae à jour du (de la) candidat(e);

Elles incluent une lettre d'accompagnement décrivant :

l'intérêt du (de la) candidat(e) pour le comité consultatif et la façon dont il (elle) peut contribuer à l'exécution de son mandat et à ses responsabilités envers les consommateurs;



le soutien que le(a) candidat(e) recevra de son organisme ou de sa profession dans l'exercice du mandat du comité consultatif;



les compétences et l'expérience du (de la) candidat(e) qui correspondent aux qualités requises des membres.

Les personnes intéressées à faire partie du comité consultatif doivent soumettre leur candidature avant le 28 février 2023 au plus tard, à : [email protected].

Pour en savoir plus :

Lire le mandat.

Comité consultatif technique pour le renouvellement de la réglementation de l'assurance-automobile.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, afin de garantir la sécurité financière, l'équité et le choix pour toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

Renseignements pour les médias :

Russ Courtney

Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. cell. : 437 225-8551

Courriel : [email protected]

