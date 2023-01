Investissement de 38 millions $ en recherche et innovation en aérospatiale au Québec





MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Consortium de recherche et innovation en aérospatiale du Québec - CRIAQ annonce 6 nouveaux projets de recherche et développement collaboratifs, pour un total de 17 projets approuvés et financés par l'industrie et le gouvernement du Québec pour faire avancer les innovations technologiques en aérospatiale au Québec en réponse directe à la demande de marché.

38M$ investis pour faire face aux défis auxquels l'écosystème aérospatial mondial est confronté et accélérer la R et D

Ces 6 nouveaux partenariats de recherche et d'innovation collaboratives regroupent 7 entreprises privées nationales et internationales, en plus de 5 centres de recherche académiques mettant leurs expertises en commun pour créer de nouvelles solutions audacieuses.

Depuis que le Gouvernement du Québec a lancé la Stratégie québécoise en aérospatiale Horizon 2026 en février dernier, le CRIAQ a mis sur pied 17 partenariats de recherche comptant au total 24 entreprises et 12 centres de recherche pour une valeur totale de 38 millions de dollars. De cet investissement total, 15 millions $ proviennent directement de fonds publics annoncés par le MEIE en avril 2022. S'ajoute à ces fonds publics, des enveloppes budgétaires provenant du Mitacs et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Une des forces majeures du modèle d'investissement en R et D du CRIAQ est l'effet de levier que génèrent les dollars publics en y adjoignant nécessairement des investissements du secteur privé. Dans la création de ces partenariats de recherche collaborative, les entreprises qui en font partie doivent investir, ce qui amène le montant total des investissements à deux, et parfois même, trois fois supérieurs.

« Pour faire face aux défis importants auxquels tout l'écosystème aérospatial mondial est confronté et accélérer les transitions vers une nouvelle mobilité aérienne résiliente et durable, nous nous devons d'être audacieux et investir en recherche et développement. Il est crucial que le Québec consolide sa place de leader en accélérant l'évolution de tout le secteur par de nouvelles technologies orientées vers la décarbonation, la mobilité aérienne du futur centrée sur le client et son renouvellement à l'ère du numérique », déclare Alain Aubertin, Président et directeur-général du CRIAQ.

Dans un contexte mondial où l'industrie aérospatiale est confrontée, plus que jamais, à des enjeux de changements politiques, économiques, technologiques, sociétaux et environnementaux, le CRIAQ est résolument engagé à accentuer la mobilisation de la communauté de recherche et d'innovation, des partenaires industriels, gouvernementaux et autres collaborateurs de l'écosystème, pour stimuler la diversité, la créativité, le développement des talents et l'émergence d'entrepreneurs et d'innovateurs pour soutenir l'évolution du secteur.

« Chaque jour au CRIAQ, notre rôle est de faire rencontrer les idées, les stimuler, parfois même les confronter dans le but de créer l'innovation. Depuis 20 ans, avec l'appui financier du gouvernement du Québec, nous organisons le maillage entre les chercheurs scientifiques spécialisés de nos universités avec le milieu industriel pour pousser plus loin la science et les solutions technologiques pour renforcer le leadership de l'industrie aérospatiale québécoise », ajoute Monsieur Aubertin.

Voyez en annexe la liste complète des 17 nouveaux projets et des équipes de partenaires. De plus amples détails sont disponibles sur demande.

64 nouvelles idées de projets seront également présentées par des entreprises aérospatiales les 14 et 15 février prochain, lors du RDV Forum 2023, la plus grande rencontre du genre au Canada, regroupant des experts technologiques en aérospatiale. Ces experts présenteront leur projet dans le but de créer des partenariats qui seront accompagnés par le CRIAQ dans le montage de ces projets et de leur financement. Tous les détails sur ce haut lieu de discussion sur les technologies aérospatiales et les solutions du futur se trouvent ici : https://rdvforum2023.criaq.aero

À PROPOS DU CRIAQ

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un modèle unique de recherche collaborative en aérospatiale menée par des entreprises de toutes tailles impliquant des universités et des centres de recherche. Sa mission est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale en stimulant l'innovation des entreprises par la R et D collaborative. Il vise aussi à développer une nouvelle génération d'innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec en matière d'applications aérospatiales d'avant-garde : aviation numérique, mobilité aérienne du futur et aérospatiale durable.

Ce sont plus de 220 projets complétés et en cours, d'une valeur de près de 300 millions de dollars, qui impliquent plus de 1 900 chercheurs scientifiques et membres académiques et 2 200 étudiants depuis les 20 années d'existence du CRIAQ.

Annexe Projets de R et D en aérospatiale

Projets annoncés le 25 janvier 2023

Acronyme du projet Partenaires du projet privés et centres de recherche Titre du projet

AROBAS MDA

Polytechnique Montréal Antenne réseau réflecteur opérant à large bande pour applications satellitaires

AVITAGS RW Aerogroup

Presagis

Université Concordia Système de guidage par vision intelligente de poursuite de trajectoire d'aéronefs bombardiers d'eau

Comp-TGV Hutchison Aéronautique

Solvay

ÉTS

Centre technologique en aérospatiale - CTA Fabrication composite à haute cadence sous presse

ICARUS MDA

Polytechnique Montréal Équilibrage de la charge avancé pour les réseaux de satellites

SIMSCAN CGI

Presagis

Polytechnique Montréal Simulation de navigation autonome sécuritaire en permanence

SODA VOZWIN

ENSCO (É.-U.)

Université McGill Opérations de recherche en zones non desservies par les systèmes de positionnement

Projets annoncés le 11 septembre 2022

AHEAD Bell Textron

Calogy Solutions

Université du Québec à Trois-Rivières Architecture hydrogène électrique pour l'aviation de demain

SALAD Laflamme Aero

CMC Électronique

CS Canada

NGC Aérospatiale Système autonome de livraisons aériennes par drones

AMAF Thales Digital Solutions

Presagis

Université Laval Structure de l'autonomie de nouvelles mobilités aériennes du futur

CAVICA Cert Center Canada

Chrono Aviation

Marinvent

CTA - Centre Technologique en aérospatiale Expertise, recherche, essais et certification en matière de givrage

Projets annoncés le 11 septembre 2022 - Suive

Acronyme du projet Partenaires du projet privés et centres de recherche Titre du projet

TextO Hutchinson Aéronautique

Groupe CTT - Centre Collégial de transfert de technologie du Cégep de Saint-Hyacinthe Développement d'un textile à ouverture contrôlée pour favoriser l'intégration de fonctions dans les composites aéronautiques

DIGITWIN Cert Center Canada

CAE

CNRC Conseil national de recherche du Canada Développement de Jumeaux numériques pour deux régimes de vol

BioFlies Hutchinson Aéronautique

CTA - Centre Technologique en aérospatiale Infusion de pièces d'intérieur d'avions en matériaux composites biosourcés

ACTec Pratt & Whitney

Université Concordia

Polytechnique Montréal Développement de technologies de compresseur avancé

DEEPS Tyto Robotics

Mejzlik (République tchèque)

Université du Québec en Outaouais Recherche et développement d'un système de propulsion électrique, y compris une hélice fiable, un support de poussée et un modèle d'IA pour analyser les données de performance, pour les drones cargo lourds ou les petits UAM.

OCTA Maya HTT

Satellogic (Argentine)

Rolls-Royce Plc (Grande-Bretagne)

Université McGill Développement d'un outil de corrélation thermique pour aérospatial

SEASAT Maya HTT

Airbus France

CTA - Centre Technologique en aérospatiale

IRT Saint-Exupéry Canada Préparation et montage de partenariat pour développer un outil de supervision des environnements d'assemblage en usine et salle d'intégration de satellites.













