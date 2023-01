Ricardo plc finalise l'acquisition d'E3-Modelling afin de développer ses outils de modélisation environnementale





Ricardo plc, une société mondiale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie, annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation de 93 % dans E3-Modelling S.A., un cabinet de conseil spécialisé dans la fourniture de modélisation empirique énergie-économie-environnement avancée.

L'équipe E3M de 34 personnes dotées de solides compétences développe et gère des modèles à grande échelle dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et des transports. L'expertise de la société est axée sur la modélisation et l'analyse de l'impact de la transition énergétique de l'ensemble des technologies visant à produire de l'électricité, de différents carburants verts alternatifs, de l'efficacité de la demande en énergie et de la restructuration de la mobilité. Elle tient compte de l'impact des principales politiques énergétiques sur les économies des pays européens et mondiaux et apporte des informations détaillées sur plus de 50 activités économiques. Les outils de modélisation intégrés de l'entreprise fournissent une analyse éclairée, transparente et solide ainsi que des recommandations à ses clients prestigieux, notamment la Commission européenne, les gouvernements nationaux, les régulateurs de l'énergie ainsi qu'un certain nombre d'entreprises privées évoluant dans les secteurs de l'énergie et des transports, les institutions financières et les cabinets de conseil en stratégie.

Au cours des 30 dernières années, E3-Modelling a participé à des missions de conseil dans le cadre de grandes initiatives européennes en matière de politique énergétique et climatique, et ses modèles énergétiques, économiques et de transport à grande échelle ont été appliqués au coeur même des activités d'élaboration des politiques de la Commission européenne.

« L'acquisition d'E3-Modelling par Ricardo s'inscrit pleinement dans notre ambition de devenir le chef de file mondial du conseil en stratégie et en ingénierie pour les solutions environnementales et de transition énergétique. », déclare Graham Ritchie, PDG de Ricardo. « Cela permet de fournir aux gouvernements et aux clients corporate du monde entier des modèles numériques reproductibles axés sur les marchés de l'énergie, le changement climatique et la décarbonation des transports. Nous collaborons avec E3-Modelling depuis plus de 10 ans et entretenons de solides rapports professionnels. Cette acquisition qui réunit nos compétences pour offrir une contribution transformationnelle au portefeuille de services énergétiques et environnementaux de Ricardo s'inscrit naturellement dans notre progression. »

Le professeur émérite Pantelis Capros et le Dr Leonidas Paroussos de E3-Modelling S.A., ajoutent : « Nous sommes très heureux de rejoindre un cabinet de conseil en énergie et environnement de la trempe de Ricardo et d'observer l'entreprise que nous avons bâtie entamer sa prochaine étape de croissance. En tirant parti de l'envergure et du potentiel de Ricardo, nous pourrons étendre notre portée au-delà de l'Europe et élargir nos services de modélisation tout en évaluant l'impact des politiques énergétiques, climatiques et de développement durable pour nos clients. »

E3M fournit des capacités de modélisation numérique sur l'ensemble des marchés desservis par Ricardo. Grâce à cette acquisition, Ricardo renforce son positionnement unique à l'intersection des programmes énergétiques, environnementaux et de mobilité. À ce jour, les modèles d'E3M ont été en grande partie utilisés en Europe et dans les pays avoisinants. Cette combinaison des capacités et de l'expertise d'E3M avec l'empreinte mondiale, les services et la stratégie de développement de marchés diversifiés de Ricardo contribuera à créer de la valeur supplémentaire pour la clientèle mondiale du Groupe, qui se consacre à une transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une société mondiale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie, cotée à la Bourse de Londres. Avec plus de 100 ans d'excellence en ingénierie et employant près de 3 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, nous offrons des niveaux exceptionnels d'expertise dans la fourniture de résultats durables intersectoriels innovants pour soutenir la transition énergétique et les ressources rares, les services environnementaux ainsi qu'une mobilité sûre et intelligente. Notre équipe mondiale de consultants, de spécialistes de l'environnement, d'ingénieurs et de scientifiques aide nos clients à résoudre les défis les plus complexes et les plus évolutifs pour contribuer à la réalisation d'un monde sûr et durable. Rendez-vous sur www.ricardo.com

À propos d'E3-Modelling

E3-Modelling est une société anonyme (S.A.), établie en Grèce, en tant que société de conseil à forte intensité de connaissances. Nous fournissons des services de conseil basés sur la modélisation empirique énergie-économie-environnement à grande échelle à l'aide des modèles PRIMES, GEM-E3 et Prometheus. Nous nous consacrons à la modélisation de la transition des marchés et des systèmes énergétiques, ainsi que de la demande et de l'offre en énergie, vers des structures et des technologies vertes et respectueuses de l'environnement. Grâce à la modélisation, nous aidons à évaluer la transition énergétique à un niveau économique, politique et de mise en oeuvre en mettant l'accent sur le fonctionnement du système et des marchés dans leur ensemble lorsque les instruments politiques influencent les comportements et les résultats du marché. Rendez-vous sur www.e3modelling.com

