Tecnotree annonce le lancement de Sensa, pour une expérience intelligente humaine et une évolutivité non linéaire





À la suite de l'acquisition d'une société nord-américaine d'IA/AA en décembre 2022, Tecnotree, leader mondial des plateformes et services numériques axés sur la 5G et les technologies cloud natives, a annoncé le lancement de Tecnotree Sensa. Il s'agit d'une nouvelle technologie fondée sur l'IA, faisant appel à de nombreux éléments du portefeuille de la société et conçue pour permettre la création de modèles composables qui humaniseront les plateformes et donneront lieu à des expériences intelligentes dans le domaine des télécommunications, des soins de santé, de l'inclusion financière et du divertissement. La plateforme Sensa Intelligent Experience permettra aux fournisseurs de services de télécommunications de passer du statut de facilitateur à celui d'orchestrateur d'écosystèmes dépendant du réseau pour la monétisation 5G, tout en gardant un aspect humain.

Dans un contexte de progrès technologiques hyper rapides en matière d'applications de RA et de RV, de connectivité 5G et de personnalisation par l'IA, les expériences numériques ne seront bientôt plus fondées sur des technologies basées sur les écrans, mais bien sur des technologies faisant appel aux sens. Tecnotree Sensa s'inspire du fait que les êtres humains sont des créatures sensorielles et que ces sens définissent en grande partie qui nous sommes et comment nous fonctionnons. L'approche Sensa peut rendre les produits de télécommunications plus connectés émotionnellement aux clients en simplifiant les complexités numériques qui influencent les sens. Les expériences numériques humanisées sont plus propices à l'établissement d'une connexion avec les utilisateurs et de relations durables avec les clients, c'est pourquoi Sensa offrira des expériences client intelligentes et personnalisées grâce à l'utilisation transparente et sécurisée des données.

Tecnotree Sensa possède des capacités d'adoption et de transformation numériques qui intègrent expériences 5G d'ingénierie IA dans le cloud et réflexion sur la monétisation des services écosystémiques sur la plateforme de Tecnotree et Tecnotree Moments. Tecnotree Sensa arrive préconfiguré avec des modèles IA/AA spécifiques à chaque secteur qui seront utiles sur les marchés verticaux que sont les soins de santé, l'enseignement, le sport, les services financiers, le divertissement, les jeux vidéo et la réalité. En plus de Tecnotree DiWa pour les services financiers numériques, de la plateforme de monétisation de services écosystémiques B2B2X Moments et de la pile numérique de Tecnotree, Tecnotree Sensa Intelligence crée des offres numériques humanisées qui « vendront, serviront, prendront en charge, assureront, monétiseront, s'associeront » et bien plus encore.

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation a déclaré : « Le lancement de nos nouvelles expériences numériques de télécommunications basées sur l'IA, Tecnotree Sensa, ouvre les portes d'un nouvel univers aux services de télécommunications. Elles permettent de transformer les expériences numériques automatisées en expériences fondées sur les sens, créant des capacités humaines révolutionnaires et un lien émotionnel grâce à une triangulation de complexités sensorielles.

La nouvelle technologie tirera parti d'une ingénierie IA de classe mondiale afin de susciter la transparence et la confiance du client, ce qui permettra aux produits de Tecnotree de développer les compétences les plus intuitives et avancées, qui donneront la possibilité aux clients de faire des choix personnalisés. La technologie intégrera des données à l'ensemble de nos services de plateforme et nous rapprochera un peu plus de notre objectif d'autonomisation des communautés connectées numériquement. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un fournisseur de systèmes numériques de soutien aux entreprises (BSS) prêts pour la 5G, dotés de capacités AIML et d'une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est l'une des premières entreprises au monde à être certifiée Platine par les normes Open API du TM Forum. Notre pile de logiciels de numérisation BSS agiles et open-source comprend la gamme complète ("order-to-cash") des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d'autres domaines de services numériques et crée des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit également à sa base d'abonnés, via sa plateforme Tecnotree Moments, le marché numérique multi-expérience Fintech et B2B2X pour autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, de l'OTT ("over-the-top") et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.tecnotree.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 13:10 et diffusé par :