Mythical Games annonce le lancement d'une nouvelle marketplace et l'acquisition de DMarket





Mythical Games, le studio de technologie de jeu de nouvelle génération, a lancé la marketplace 2.0 après l'acquisition de la start-up de technologie de marketplace DMarket, dans le cadre de son engagement continu en faveur de l'innovation dans le gaming. Cette marketplace s'appuie sur la nouvelle blockchain EVM de couche 1 de Mythical et sur MYTH, le jeton d'écosystème natif de Mythos. Cette acquisition marque une étape importante pour Mythical Games, la technologie de DMarket facilitant la plateforme de négoce la plus avancée pour les actifs numériques. Il fait de Mythical le deuxième gestionnaire d'actifs numériques du monde sur registre distribué après le mainnet d'Ethereum, en décembre.

La marketplace 2.0 de Mythical a entièrement intégré la technologie de DMarket pour mettre en avant les principes de sa passerelle de paiement mixte, avec un puissant système de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude, basé sur plus d'une décennie d'expérience dans le secteur. Associée à l'expertise de Mythical dans le domaine des jeux et des actifs numériques, la marketplace 2.0 offre une expérience utilisateur fluide qui permet aux joueurs souhaitant participer aux économies de jeu play-and-own de l'avenir de réaliser des transactions entre pairs et d'être autonomes. La chaîne de Mythical est en service depuis six semaines et a traité plus de 2 millions de transactions.

« Nous avons fondé Mythical Games en 2018 avec l'idée d'introduire à la fois la prochaine génération de jeux et la prochaine génération de joueurs. Une demi-décennie plus tard, c'est toujours ce que nous faisons. La marketplace 2.0 de Mythical a été conçue non seulement pour améliorer notre plateforme, mais surtout pour améliorer l'expérience des joueurs et poser les normes de l'avenir du gaming », déclare John Linden, cofondateur et PDG de Mythical Games. « Trop souvent, les développeurs utilisent des termes comme "fluide" ou "intégré" en parlant de projets de gaming ou de métaverse. En réalité, ces solutions sont encore très complexes et ne sont pas conçues pour les joueurs. Mais avec ces avancées monumentales, Mythical fournira aux utilisateurs une expérience conforme à ces deux qualités. »

La marketplace 2.0 prendra en charge les actifs de NFL Rivals et de Nitro Nation World Tour, avec l'objectif de couvrir tous les titres Mythical de la chaîne de Mythical. Les actifs de la chaîne de Mythical seront entièrement régis par des contrats intelligents, avec une logique de propriété et de commerce appliquée sur un registre numérique distribué sécurisé.

« Les nouveaux horizons de l'univers du gaming ont toujours été au coeur des préoccupations de DMarket. Nous sommes ravis de participer à l'effort de Mythical Games visant à réduire les obstacles à l'entrée pour les développeurs de jeux innovants et les nouvelles économies florissantes », déclare Vlad Panchenko, cofondateur et PDG de DMarket. « Nous partageons la même vision de l'évolution de l'industrie et de la manière dont nous pouvons tous contribuer à rendre la communauté mondiale du gaming plus fun. »

Le bureau de DMarket à Kiev, en Ukraine, fait partie du Mythical East, avec son siège à Lisbonne, au Portugal. Ses cofondateurs, Vlad Panchenko et Tamara Slanova, rejoindront l'équipe dirigeante de Mythical et seront particulièrement attentifs à construire la meilleure technologie de marketplace et la plus facile pour l'industrie du jeu.

DMarket a également adopté la chaîne de Mythical pour sa marketplace existante, qui continuera à fonctionner en dehors de la marketplace Mythical. DMarket.com conservera son aspect familier avec les achats en USD dans la version web ; cependant, toutes les transactions sont enregistrées sur la chaîne de Mythical pour fournir une transparence totale à la communauté.

Pour plus d'informations sur la marketplace 2.0 de Mythical Games, consultez http://mythical.market.

À propos de la plateforme Mythical

La plateforme Mythical peut être ajoutée à des économies de jeux préexistantes ou intégrée à la conception d'un jeu entièrement nouveau. Elle permet de gérer les transactions d'actifs numériques, les paiements, les utilisateurs et les stocks, permettant aux acheteurs et aux vendeurs d'actifs numériques de réaliser des transactions en toute confiance dans un environnement fondé sur la transparence, la sécurité, la confiance et la valeur. La marketplace Mythical offre une intégration transparente au catalogue de jeux et une protection contre la fraude, une optimisation des frais, et bientôt des offres groupées d'actifs et des recommandations de prix d'achat et de vente. Les partenaires de Mythical auront également accès à des outils de veille stratégique, de conception de marché et d'intervention sur le marché qui facilitent et sécurisent les transactions d'actifs numériques.

À propos de Mythical Games

Classée parmi les Sociétés de technologies de rupture à suivre par Forbes en 2019, et récompensée d'un prix World Changing Ideas de Fast Company en 2021, Mythical est une société de technologies de jeux de nouvelle génération qui crée un écosystème de jeu en tirant parti d'actifs numériques négociables pour offrir des outils permettant aux joueurs, créateurs, artistes, marques et développeurs de jeux de devenir parties prenantes et propriétaires au sein de la nouvelle économie des jeux axée sur les créateurs.

Dirigée par plusieurs vétérans de l'industrie des jeux, l'équipe est spécialisée dans la conception de jeux autour des économies détenues par les joueurs, et a contribué à développer plusieurs franchises majeures telles que Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero, DJ Hero, Marvel Strike Force et Skylanders.

À propos de DMarket

DMarket est la plus grande marketplace de négoce d'actifs numériques pour les jeux et l'e-sport. D'après le rapport Newzoo, c'est également l'une des trois plus grandes marketplaces mondiales basées sur la blockchain. L'entreprise a été fondée en 2017 par les entrepreneurs en série Vlad Panchenko et Tamara Slanova. DMarket compte parmi ses partenaires et clients Darewise, GSC Game World, l'équipe Na'Vi esports, Unity, Xsola et d'autres.

