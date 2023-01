/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta feront une annonce importante au sujet des services Internet haute vitesse/

La mention de mérite souligne l'engagement d'Ericsson Canada envers la diversité, l'inclusion, la culture, la satisfaction du personnel et la conciliation vie privé-vie professionnelleHuitième année d'affilée parmi les figurants à la liste de Forbes...

À la suite de l'acquisition d'une société nord-américaine d'IA/AA en décembre 2022, Tecnotree, leader mondial des plateformes et services numériques axés sur la 5G et les technologies cloud natives, a annoncé le lancement de Tecnotree Sensa. Il...

OpSens inc. (« OpSens » ou la « Société ») , une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, annonce les résultats du vote suivant son...