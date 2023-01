Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group annonce une nouvelle installation de vente et de service au Qatar





TEMECULA, Californie, 25 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie du groupe d'entreprises Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fier d'annoncer une nouvelle expansion de ses capacités de vente et de service pour le marché du Moyen-Orient.



Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Middle East QFZ LLC sera située dans le Business Innovation Park de Ras Bufontas, au Qatar.





Le nouveau centre de service a pour mission de soutenir ses clients locaux et régionaux en ce qui concerne tous les projets et services en relation avec les pompes cryogéniques, les turbodétendeurs et les équipements pour le gaz naturel liquéfié, l'éthylène, l'ammoniaque, les liquides de gaz hydrocarbures et les gaz industriels.

Par ailleurs, Nikkiso soutiendra des initiatives d'acteurs régionaux sur l'efficacité énergétique, la récupération de la chaleur perdue et la durabilité, en fournissant des solutions complètes intégrées, comme le cycle organique Rankine pour la récupération de la chaleur perdue, la liquéfaction et le ravitaillement en hydrogène et le stockage d'énergie cryogénique.

« Avec cette installation, Nikkiso CE&IG sera en mesure de réagir plus rapidement aux besoins de nos clients, en fournissant des solutions et un service individualisés, et en leur offrant un soutien accru de par cette présence locale », a commenté Emile Bado, vice-président exécutif du développement commercial et des ventes du Groupe.

Cette expansion représente son engagement et son soutien à ses clients au Qatar et au Moyen-Orient.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant 20 entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .

