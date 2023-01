PLACE À L'OPÉRA! L'Atelier lyrique et l'Orchestre du Conservatoire de musique de Québec présentent : Le Nozze di Figaro (2e acte) de Mozart et Suor Angelica de Puccini





QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les élèves de l'Atelier lyrique et de l'Orchestre du Conservatoire de musique de Québec invitent le public à assister à « Place à l'Opéra! », un programme double sous la direction musicale de Dmitri Zrajevski, présenté le vendredi 3 février à 19 h 30 et le dimanche 5 février à 14 h à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou.

Pour cette activité pédagogique d'envergure, c'est un doublé étonnant qui sera proposé aux mélomanes de la Ville de Québec. Tout d'abord, dans Le Nozze di Figaro de Mozart, quel plaisir et quel défi pour les jeunes interprètes d'enfiler les habits de ces personnages emblématiques d'une comédie qui garde toujours l'émotion à fleur de peau! Tout un contraste avec Suor Angelica de Puccini, qui nous entraîne dans une tragédie exigeant pour certaines chanteuses de grandes performances individuelles, tandis que les autres prennent le voile des religieuses d'un cloître dont elles recréent l'atmosphère humaine et lumineuse.

« Visiter Mozart et Puccini dans la même soirée donne lieu à des émotions et des couleurs différentes et riches, de la comédie tendre à la tragédie » mentionne le metteur en scène Bertrand Alain. Les oeuvres de ces deux compositeurs de génie permettront aux interprètes d'explorer des facettes différentes et enrichissantes du répertoire lyrique, approfondissant ainsi leur formation musicale et scénique.

Les billets sont en vente sur le site Web du Conservatoire de musique de Québec.

La presse est cordialement invitée au Cégep Limoilou pour assister à la répétition générale costumée qui aura lieu le jeudi 2 février à 12 h à la salle Sylvain-Lelièvre.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

