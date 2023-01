Aya Or & Argent Inc. clôture son appel public à l'épargne par voie de prise ferme dont le montant avait été augmenté et dans le cadre duquel l'option de surallocation a été levée intégralement, qui lui a procuré un produit brut de 92 M$





MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA) (OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture du placement déjà annoncé, dont le montant avait été augmenté, visant 11 151 550 actions ordinaires de son capital (les « actions »), au prix de 8,25 $ chacune, ce qui lui a procuré un produit brut d'environ 92 000 000 $ (le « placement »), y compris la levée intégrale de l'option de surallocation d'une valeur d'environ 12 000 000 $.

Eight Capital et Desjardins Marché des capitaux ont agi à titre de co-teneurs de livres et de co-chefs de file d'un consortium de preneurs fermes formé de BMO Nesbitt Burns Inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Raymond James Ltée, de Valeurs mobilières Cormack inc., de Sprott Capital Partners L.P. et de Stifel Nicolaus Canada Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).

Aya a l'intention d'affecter le produit net du placement à la réalisation de ses objectifs commerciaux, y compris le financement du projet d'agrandissement de la mine Zgounder, à l'avancement de son programme d'exploration relatif au terrain Boumadine et à la mine Zgounder, à son fonds de roulement et aux fins générales de son entreprise.

Le placement a été réalisé par voie de supplément de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 12 janvier 2023 (le « prospectus préalable de base »); le supplément a été déposé le 19 janvier 2023. On peut consulter le prospectus préalable de base et le supplément, qui donnent de plus amples renseignements sur le placement, sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente de titres ne sera effectuée aux États-Unis ou dans un autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres qui font l'objet du placement n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, et ils ne peuvent pas être placés ni vendus aux États-Unis s'ils ne sont pas inscrits ou si une dispense applicable des obligations d'inscription de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables n'a pas été obtenue.

À propos d'Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d'argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière produisant de l'argent pur cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d'argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de la faille prometteuse du Sud-Atlas, dont plusieurs ont déjà été exploités dans le cadre d'anciennes mines productrices et recèlent des ressources historiques. En plus de son actif minier marocain, Aya compte le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui est en voie de passer à l'étape de l'étude de faisabilité.

L'équipe de direction d'Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au coeur de son exploitation, de sa gouvernance et de sa croissance financière.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comporte certains énoncés qui constituent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), lesquels expriment les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives commerciales d'Aya (y compris le moment où de nouveau dépôts seront découverts et le développement de ceux-ci ainsi que le succès des activités d'exploration) et à d'autres possibilités qui pourraient se présenter. Dans la mesure du possible, les énoncés prospectifs sont signalés par des termes tels que « planifie », « prévoit », « objectif », « considérable », « fournir », « planifier », « est prévu », « être d'avis que », « avoir l'intention de » ou « la mesure dans laquelle » et des expressions similaires ou encore par l'emploi du conditionnel ou du futur. Les énoncés prospectifs qui sont faits dans le présent communiqué comprennent des énoncés et des renseignements relatifs au potentiel d'exploration et de développement de la mine Zgounder et à la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales mesurées et indiquées, aux possibilités qui se présenteront à l'avenir en vue du développement accru de la mine Zgounder et au moment où la Société publiera des renseignements à ces sujets. Bien que l'information prospective qui figure dans le présent communiqué exprime les attentes actuelles de la direction, que celle-ci a établis selon les renseignements dont elle dispose à l'heure actuelle et des hypothèses qu'elle juge raisonnables, Aya ne peut garantir que les résultats effectivement obtenus correspondront à cette information. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les hypothèses, les avis et les analyses que la direction a posés, donnés et faits en tenant compte de son expérience, de la situation actuelle et de ses attentes quant à l'avenir qu'elle juge raisonnables et pertinents, mais qui pourraient se révéler inexacts. Ces hypothèses comprennent le moment où du financement pourra être obtenu et conclu, la mesure dans laquelle Aya pourra obtenir les approbations gouvernementales requises, la présence de mineurs artisanaux, l'obtention des permis requis pour effectuer des travaux sur le site, l'importation de biens et d'équipement et les permis de travail, l'exactitude des estimations des réserves et des ressources minérales (y compris les estimations du nombre de tonnes métriques et de la teneur du minerai), le prix de l'argent, le prix de l'or, le cours du change, le prix du carburant et de l'énergie, la situation économique future, les estimations futures prévues des flux de trésorerie disponibles et les plans d'action. Aya vous recommande de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs comprennent les suivants : les risques inhérents à l'exploration et au développement de propriétés minières, y compris l'obtention des approbations et des permis gouvernementaux, l'évolution de la situation économique, la fluctuation du prix de l'argent, de l'or et d'autres matières clés à l'échelle mondiale, les changements dans les plans miniers (y compris le fait que le débit et les taux de récupération sont tributaires des caractéristiques métallurgiques) et d'autres facteurs, comme les retards dans l'exécution des projets, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d'Aya, ainsi que les autres risques et incertitudes qui sont décrits plus amplement dans la notice annuelle de 2021 d'Aya datée du 16 juin 2022 et dans d'autres documents qu'Aya a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières et qu'on peut consulter sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Aya n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs si les hypothèses qui sous-tendent ces plans, ces estimations, ces projections, ces convictions et ces avis devaient changer. Aucune partie du présent document ne doit être interprétée comme une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres d'Aya. À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, toutes les mentions d'« Aya » comprennent ses filiales.

