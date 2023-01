Home Hardware Stores Limited nommée par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour la troisième année consécutive





ST. JACOBS, ON, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited est fière d'être nommée sur la liste des meilleurs employeurs du Canada 2023 de Forbes. Présenté par Forbes et Statista Inc., ce prix est basé sur des sondages indépendants effectués auprès des employés qui ont fourni des commentaires sur leur milieu de travail.

« C'est un honneur pour Home Hardware Stores Limited d'être nommée sur cette prestigieuse liste d'entreprises canadiennes pour la troisième année consécutive », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « L'incroyable parcours de croissance de Home Hardware repose sur le dévouement et le travail acharné de nos membres de l'équipe pour soutenir nos marchands-propriétaires, qui à leur tour offrent aux clients le service de haute qualité auquel ils s'attendent. »

Home Hardware Stores Limited continue de promouvoir une culture positive et d'encourager les membres de l'équipe à affirmer leur vraie personnalité au travail. Les employés partout au Canada bénéficient de nombreux programmes de bien-être hybrides, des possibilités d'apprentissage progressif et des outils d'évolution de carrière.

« Home Hardware Stores Limited offre à nos membres de l'équipe un accès à des formations sur LinkedIn, des programmes d'avantages sociaux complémentaires du congé parental ainsi qu'à des cours hybrides sur le mieux-être pour qu'ils puissent établir leurs priorités en matière de bien-être mental et physique en dehors de leurs tâches quotidiennes », a déclaré Scott Bryant, chef des ressources humaines, Home Hardware Stores Limited. « Home Hardware s'engage à avoir les soutiens en place pour que les membres de l'équipe atteignent leur plein potentiel. »

Les évaluations étaient basées sur les recommandations directes et indirectes des employés qui ont été invités à évaluer leur volonté de recommander leur employeur à leurs amis et à leur famille. Ces évaluations incluaient également les opinions des participants sur une série de sujets liés au travail tels que les conditions de travail, les possibilités de salaire, et l'image de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Home, visitez le site https://www.homehardware.ca/fr/careers

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise entièrement canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque privée. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez homehardware.ca.

