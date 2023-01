Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie effectuera une visite au Canada





OTTAWA, ON, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie effectuera une visite au Canada les 26 et 27 janvier 2023.

Au cours de la visite du roi, les deux dirigeants discuteront d'enjeux d'intérêt mutuel, comme la promotion de la paix et de la sécurité régionale au Moyen-Orient et la lutte contre l'extrémisme violent. Ils exploreront des moyens de soutenir et de défendre des solutions durables aux conflits en Syrie et en Irak, au conflit israélo-palestinien ainsi qu'à la situation en Iran. De plus, ils discuteront du renforcement de leur engagement à protéger les réfugiés, à assurer l'acheminement de l'aide humanitaire et à faire progresser le droit à l'éducation. Leurs conversations porteront également sur la coopération à l'égard de la gouvernance responsable, du commerce et de la croissance économique, de l'autonomisation économique des femmes, de l'énergie et de la défense.

Le premier ministre et le roi échangeront sur les répercussions de l'invasion illégale et injustifiable de la Russie en Ukraine, notamment l'insécurité alimentaire mondiale qui se fait davantage sentir chez les plus vulnérables et ceux qui vivent déjà en situation de crise humanitaire.

Au cours de sa visite, le roi rencontrera également la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon.

Citation

« Le partenariat entre le Canada et la Jordanie est profond et durable. J'ai hâte d'accueillir de nouveau Sa Majesté le roi Abdallah II au Canada et de discuter de nos priorités communes pour que nous puissions continuer à réaliser des progrès à l'égard d'enjeux importants, pour le bien des Canadiens et des Jordaniens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Ce sera la sixième visite de Sa Majesté le roi Abdallah II au Canada depuis son accession au trône en février 1999.

Le Canada et la Jordanie collaborent de près dans des tribunes multilatérales, telles que l'Organisation de l'aviation civile internationale, la Cour pénale internationale, le Partenariat pour un gouvernement ouvert, les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce.

et la Jordanie collaborent de près dans des tribunes multilatérales, telles que l'Organisation de l'aviation civile internationale, la Cour pénale internationale, le Partenariat pour un gouvernement ouvert, les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce. Le Canada et la Jordanie ont tous deux contribué à la fondation de l'Appel de Christchurch pour supprimer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne.

et la Jordanie ont tous deux contribué à la fondation de l'Appel de pour supprimer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne. Le Canada et la Jordanie travaillent de concert avec des partenaires internationaux au sein de la Coalition mondiale contre Daech afin de contrer la menace de terrorisme dans la région.

et la Jordanie travaillent de concert avec des partenaires internationaux au sein de la Coalition mondiale contre Daech afin de contrer la menace de terrorisme dans la région. Le Canada est un important partenaire de la Jordanie en matière de commerce et d'investissement depuis la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Jordanie.

est un important partenaire de la Jordanie en matière de commerce et d'investissement depuis la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Jordanie. En 2021, les exportations canadiennes de marchandises vers la Jordanie ont avoisiné les 59,6 millions de dollars, et les importations de marchandises au Canada en provenance de la Jordanie se sont élevées à 121,4 millions de dollars.

Dans le cadre de programmes de développement et d'aide humanitaire, le Canada soutient les efforts du gouvernement de la Jordanie visant à offrir une terre d'asile aux réfugiés syriens venus se réfugier dans ce pays.

Le Canada contribue encore régulièrement à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), en appui à son mandat consistant à offrir une aide à plus de 2,3 millions de Palestiniens enregistrés en Jordanie.

contribue encore régulièrement à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), en appui à son mandat consistant à offrir une aide à plus de 2,3 millions de Palestiniens enregistrés en Jordanie. Le Canada travaille également de près avec la Jordanie pour aider à réinstaller les personnes qui fuient les conflits dans la région. La Jordanie offre un environnement sûr où l'on peut traiter les demandes des familles souhaitant être réinstallées au Canada.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 11:55 et diffusé par :