La Banque Scotia, l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada





TORONTO, le 25 janv. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia est fière de figurer pour une troisième année de suite dans le palmarès 2023 des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada, selon Mediacorp Canada Inc. Ce palmarès reconnaît les employeurs qui offrent les meilleurs milieux de travail et programmes pour les jeunes en début de carrière au Canada. Les organisations inscrites dans ce palmarès sont considérées comme des chefs de file pour ce qui est d'attirer et de garder les jeunes dans leur organisation.

La Banque Scotia a reçu cette distinction cette année en raison de plusieurs initiatives qui visent à aider les jeunes à développer les compétences requises pour avoir une carrière enrichissante : comité d'étudiants qui se consacre exclusivement à offrir des ateliers et séances de perfectionnement; remboursement des droits de scolarité jusqu'à concurrence de 10 000 $ par année pour des formations en lien avec l'emploi pour les participants du programme Talent Incubators for Leaders of Tomorrow (TILT); programme d'accueil à la Banque très complet; occasions uniques de formation et de perfectionnement.

« La Banque Scotia ne ménage aucun effort pour créer un milieu de travail inclusif où chaque employé se sent soutenu, valorisé et outillé; il peut ainsi répondre aux attentes d'une manière pertinente pour nos collectivités, nos clients et nos collègues, explique David Noel, premier vice-président, Services RH mondiaux. Il est crucial d'accueillir la prochaine génération de talents et nous sommes résolus à créer des programmes qui assureront le succès des étudiants et des nouveaux diplômés dans notre milieu de travail. »

La Banque Scotia a mis sur pied la série TILT (Talent Incubators for Leaders of Tomorrow), qui regroupe des programmes de formation par rotation créés sur mesure pour les nouveaux diplômés qui se joignent à la Banque Scotia. La série TILT procure aux participants les possibilités d'avancement professionnel, une communauté axée sur l'intégration et les activités de réseautage, ainsi que du mentorat.

La série TILT assure une formation et des expériences globales de premier ordre au moyen d'ateliers personnalisés, de cours, de classes de maître et de grands projets. Les programmes sont offerts pour diverses unités : Technologie, Marchés des capitaux mondiaux, Services bancaires commerciaux, Fonctions stratégiques et Exploitation globale. Le Programme de perfectionnement des femmes leaders et le Programme de formation des peuples autochtones font aussi partie de la série TILT. Depuis le lancement de la série TILT en 2019, plus de 350 nouveaux diplômés ont terminé la formation par rotation.

En 2020, la Banque Scotia a aussi pris la décision de ne plus exiger de curriculum vitæ dans le cadre de son programme de recrutement sur les campus. Délaissant les CV qui mettent l'accent sur l'expérience pour adopter plutôt les évaluations psychométriques qui mettent en lumière les compétences, la Banque recrute des talents plus diversifiés. D'ailleurs depuis trois ans, le nombre de femmes embauchées a augmenté de 50 pour cent et du côté des minorités visibles, cette augmentation est de 60 pour cent. De plus, la rétention des embauches sur les campus a presque doublé à l'échelle de l'organisation durant cette période.

La Banque Scotia recrute annuellement environ 1 000 étudiants à titre de stagiaires ou dans le cadre de son Programme de formation des nouveaux diplômés, et environ 250 étudiants dans le cadre des programmes de formation par rotation conçus expressément pour les nouveaux diplômés.

Pour en savoir plus sur tous les programmes destinés aux nouveaux diplômés, allez au https://www.scotiabank.com/careers/fr/carrieres/etudiants-et-nouveaux-diplomes.html

Meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada

Concours 2023

Le concours éditorial des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada en est maintenant à sa 21e année. Ce concours honore les employeurs canadiens qui offrent les meilleurs milieux de travail et programmes aux jeunes en début de carrière. Les gagnants du concours sont choisis par l'équipe éditoriale du projet Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada. Les employeurs sont évalués selon les programmes et initiatives qu'ils ont mis en place pour attirer et retenir les jeunes, comme l'aide financière aux études ou l'accès à un programme coop ou de travail-étude. De plus, l'équipe éditoriale examine les programmes de mentorat et de formation de chaque employeur, ainsi que certains avantages sociaux comme le versement de primes lors de la fin de certains cours ou de l'obtention de titres professionnels. Enfin, sont également pris en compte les programmes de gestion de carrière, afin de cibler les initiatives qui favorisent l'avancée rapide des jeunes dans l'organisation.

Mediacorp Canada Inc.

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au pays. Depuis 1999, cet éditeur établi à Toronto gère le Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada, lequel comprend 18 concours éditoriaux axés sur des régions et des thèmes précis rejoignant des millions de Canadiens annuellement par divers magazines et quotidiens partenaires, dont The Globe and Mail. Mediacorp exploite aussi Eluta.ca, l'un des plus importants moteurs de recherche d'emploi au Canada qui rejoint plus de deux millions de chercheurs d'emploi annuellement et présente des analyses éditoriales exclusives provenant du Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 11:37 et diffusé par :