À Laval, ensemble pour la santé mentale

LAVAL, QC, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de la levée de drapeau symbolique de Bell Cause pour la cause, devant l'Hôtel de ville de Laval et en présence de nombreux dignitaires, dont le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant, Bell a fait l'annonce d'un don de 200 000 $ à la Fondation Cité de la Santé. Ce don s'inscrit dans le cadre de la Campagne majeure de financement de la Fondation, sous le thème #ProfondémentHumain, qui vise à recueillir 10 millions de dollars d'ici 2025.

La contribution de Bell sera entièrement dédiée au réaménagement en cours de l'unité de psychiatrie de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Le projet permettra de réorganiser, mettre à niveau et améliorer les espaces occupés par l'unité. Plus précisément, ce projet permettra de :

intégrer une unité de soins intensifs psychiatriques, incluant l'ajout de 7 lits additionnels pour les utilisateurs à risque élevé ;

intégrer une unité d'intervention brève en cas de crise psychiatrique (IUCP) où les services actuellement fournis seront maintenus ;

seront maintenus ; procéder à la rénovation et à la mise à niveau de toutes les unités d'hospitalisation et psychiatriques, y compris l'aile Ouest, qui fournit des soins physiques.

« Une journée comme celle-ci nous rappelle l'importance de parler de santé mentale, bien qu'il faille s'en préoccuper à l'année. En ce sens, je salue l'initiative de Bell et le don fait à la Fondation Cité de la Santé. Nul doute que ces sommes contribueront à améliorer les soins psychiatriques offerts dans la région de Laval. L'accessibilité des services et des soins en santé mentale doit être améliorée pour l'ensemble de la population. Notre gouvernement en fait une priorité. » Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux.

« Nous nous réjouissons du soutien de Bell pour la cause de la santé mentale. Les besoins sont grands à Laval et nous sommes choyés d'avoir un réseau de partenaires qui se sentent interpelés par cette cause importante et souhaitent y contribuer. » André Malacket, directeur général de la Fondation Cité de la Santé.

« Aujourd'hui, en cette Journée de Bell Cause pour la cause, Bell est heureuse de remettre un don de 200 000 dollars à la Fondation Cité de la Santé, ce qui permettra entre autres chose l'ouverture de sept nouveaux lits dans unité de soins intensifs psychiatriques. L'accès aux soins en santé mentale est un enjeu majeur et cet ajout est une solution concrète pour améliorer la situation. Trop de gens aux prises avec des troubles de santé mentale ne reçoivent pas l'aide nécessaire. On doit changer ça. » Pierre Rodrigue, vice-président, affaires du Québec, Bell.

La Journée Bell Cause pour la cause, c'est aujourd'hui!

Aujourd'hui et chaque jour de l'année, nous encourageons tous les Canadiens à prendre des mesures significatives pour créer des changements positifs pour la santé mentale. Tout le monde peut contribuer, que ce soit à la maison, à l'école, au travail et dans la communauté. Voici certains gestes que nous pouvons tous poser :

Veuillez visiter Bell.ca/Cause pour obtenir d'autres idées et faites part de vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause afin d'aider à inspirer d'autres personnes à se joindre au mouvement pour contribuer à créer des changements positifs pour la santé mentale.

À propos de la Fondation Cité de la Santé

La Fondation Cité de la Santé a pour mission de contribuer à l'amélioration des soins et des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Depuis 1980, elle permet l'acquisition d'équipement médical, améliore la qualité de vie des bénéficiaires, participe à la recherche et à l'enseignement, soutient le développement des compétences ainsi que la formation du personnel soignant et contribue à l'amélioration des infrastructures. Ensemble, prenons soin de notre monde.

www.fondationcitedelasante.com

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un facteur essentiel de l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 400 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

