Crown Bioscience s'apprête à acquérir de l'activité de services d'Indivumed et à soutenir la biobanque

Crown Bioscience, un organisme mondial de recherche sous contrat (CRO) et une société JSR Life Sciences, annonce avoir conclu un accord pour acquérir l'unité commerciale IndivuServ d'Indivumed GmbH. Une convention d'achat d'actions entre les deux parties a été conclue le 29 décembre 2022 et, sous réserve des ajustements habituels de clôture, la transaction devrait être finalisée en avril 2023.

Indivumed GmbH, fondé en Allemagne en 2002, jouit d'une renommée mondiale dans la fourniture et l'analyse de biospécimens cliniques. La transaction générera deux entités Indivumed distinctes, « Indivumed Therapeutics » et « Indivumed Services ». Cette dernière, qui est l'actuelle unité commerciale IndivuServ de la société, deviendra une filiale détenue en exclusivité de Crown Bioscience et intégrera toutes les opérations de laboratoire associées et le personnel situé à Hambourg, en Allemagne, et à Frederick, Maryland, aux États-Unis. « Indivumed Therapeutics », actuellement connu sous le nom d'unité commerciale IndivuType, poursuivra ses travaux novateurs visant à traduire des biospécimens de haute qualité en données multi-omiques et se concentrera avec ses partenaires cliniques internationaux sur le développement de thérapies axées sur les données et l'IA en oncologie.

Le projet d'acquisition d'« Indivumed Services » par Crown Bioscience inclut la biobanque spécialisée et caractérisée comprenant près d'un million d'échantillons avec des données cliniques associées, et un vaste réseau de plus de 60 divisions cliniques aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ce réseau fournit un accès direct et contrôlé à des biospécimens chirurgicaux et à des échantillons de sang annotés avec des données cliniques complètes, toutes obtenues conformément aux SOP uniques d'Indivumed pour assurer une qualité inégalée et être ainsi adaptées aux analyses multi-omiques et au développement de modèles. La collecte et le réseau associé permettront et soutiendront également l'expansion des services de développement de biomarqueurs de Crown Bioscience, ainsi que de la xénogreffe dérivée du patient (PDX), des tissus de patients ex vivo, et des plateformes organoïdes tumorales in vitro.

« Indivumed Therapeutics » poursuivra sa coopération clinique mondiale avec les principales cliniques anticancer en Europe, aux Amériques et en Asie et tirera parti de sa base de données multi-omiques unique et de l'analyse optimisée par l'IA pour se concentrer sur l'identification et la validation de nouvelles cibles et de nouveaux biomarqueurs pour développer des thérapies individualisées contre le cancer.

Dans le cadre de l'accord annoncé aujourd'hui, « Indivumed Therapeutics » et Crown Bioscience avec « Indivumed Services » se sont également engagés à établir un partenariat stratégique pluriannuel couvrant l'accès aux échantillons et la fourniture de services de CRO. Hartmut Juhl, fondateur et PDG d'Indivumed Group, rejoindra le conseil consultatif scientifique de Crown Bioscience.

Commentant l'acquisition, Armin Spura, PhD, PDG de Crown Bioscience, déclare : « L'acquisition d'Indivumed Services reflète l'engagement de Crown Bioscience à élargir nos plateformes de recherche translationnelle pour offrir à nos clients des options supérieures afin de combler le fossé entre la recherche préclinique et clinique. Tout le monde chez Crown Bioscience est ravi d'accueillir le talentueux personnel d'Indivumed Services dans l'entreprise, et est enthousiasmé par le potentiel à long terme de notre nouvelle relation. »

Le professeur Hartmut Juhl, fondateur et PDG d'Indivumed Group, ajoute : « Je suis ravi du partenariat stratégique avec Crown Bioscience, le premier CRO de sa catégorie. Indivumed stimule depuis 20 ans l'avancement de l'oncologie de précision par ses services CRO et ses propres activités de R&D. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur notre développement de médicaments et de diagnostics basés sur l'analyse de données, tout en bénéficiant des capacités renforcées de Crown Bioscience en matière de R&D oncologique. Avec ce partenariat, Crown Bioscience et Indivumed créent un acteur incontournable pour l'avancement de l'oncologie de précision. En outre, j'éprouve une grande fierté de voir ma ville natale de Hambourg devenir l'un des principaux sites biotechnologiques en oncologie. »

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience, une société JSR Life Sciences, est un organisme de recherche sous contrat (CRO) international qui fournit des plateformes précliniques et translationnelles pour aider ses clients à faire avancer leur R&D en oncologie, immuno-oncologie et maladies inflammatoires à médiation immunitaire. Nous sommes le seul CRO préclinique à offrir des services d'organoïdes tumoraux, avec la technologie bien établie des organoïdes de Hubrecht. Nous avons en outre développé la plus grande collection de PDX disponible dans le commerce au niveau mondial. Nous nous attelons à aider nos clients à développer de nouveaux traitements pour donner le plus de chances possible aux patients de recevoir le bon traitement au bon moment. Fondé en 2006, Crown Bioscience dispose de 13 sites aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour plus d'informations ou pour nous contacter, veuillez consulter le site www.crownbio.com.

À propos d'Indivumed

Mû par son objectif de dévoiler les mécanismes complexes du cancer et de faire progresser l'oncologie de précision, Indivumed allie les données multi-omiques les plus complètes au monde à une vaste expérience médicale, une expertise bioinformatique, et une analyse optimisée par l'IA. Notre réseau clinique mondial nous permet de collecter et analyser des milliers d'échantillons de patients en utilisant une approche standardisée afin de garantir la qualité des biospécimens dans l'ensemble de nos secteurs d'activité. La portée et la qualité inégalées de nos données ? couplées à notre solide offre de produits et services ? nous donnent la capacité d'obtenir des perspectives novatrices et d'accélérer la recherche sur le cancer. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.indivumed.com.

