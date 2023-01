Nestlé Purina Petcare intègre sa stratégie de category manaement dans le métavers avec Blue Yonder et 3DVR Solutions





Pour améliorer l'expérience et la satisfaction des clients, les détaillants cherchent à proposer un assortiment personnalisé et une présentation des produits facile à explorer dans leurs magasins. C'est pourquoi Nestlé Purina Petcare, le principal fabricant de produits de soins pour animaux de compagnie, a mis en oeuvre avec succès la solution de category management de Blue Yonder intégrée à la technologie de réalité virtuelle 3D de 3DVR Solutions (3DVRS) afin d'aider ses partenaires détaillants à améliorer le marchandisage des rayons de leurs magasins.

Purina est le numéro 1 sur le marché des soins pour animaux de compagnie aux États-Unis. Elle propose plus de 20 marques aux États-Unis, nourrissant 51 millions de chiens et 65 millions de chats par an. Purina fournit à ses partenaires détaillants des planogrammes qui conçoivent des étagères visant à commercialiser des produits pour répondre aux besoins des clients. Cependant, les déplacements étant limités pendant les périodes de confinement liées à la pandémie de la COVID-19, Purina avait besoin de mettre en place un autre moyen pour que ses associés puissent travailler à distance avec ses partenaires détaillants afin de reproduire les tâches essentielles qui seraient autrement effectuées devant un planogramme physique ou en magasin.

C'est là qu'intervient la solution innovante de la Suite de visualisation de vente au détail (RVS, Retail Visualisation Suite) avec casque de réalité virtuelle (VR) de 3DVRS, qui associe les données de planogramme de Blue Yonder à un fournisseur de casque de réalité virtuelle de pointe pour offrir une solution de marchandisage entièrement interactive et en réseau, basée sur des avatars. Cette solution intégrée permet à des personnes du monde entier de vivre une expérience unique commune dans le métavers grâce à un casque de réalité virtuelle, dans lequel elles peuvent planifier, faire des présentations et interagir. La solution intégrée est désormais également disponible pour d'autres entreprises qui cherchent à résoudre des problèmes similaires.

Grâce à cette solution intégrée, Purina a obtenu certains avantages majeurs :

La suppression de la nécessité d'être dans un magasin physique pour prendre des décisions de mise en rayon en réunissant les personnes dans le métavers, ce qui a permis de réduire l'impact environnemental en diminuant les déplacements et les coûts de formation.

La réduction du temps nécessaire à la mise en place d'un rayon grâce à un planogramme interactif avant de déplacer le produit réel.

L'intégration de facteurs réels dans la planification des rayons.

Le partenariat avec les détaillants pour améliorer le parcours du client en magasin et partager les meilleures pratiques mondiales.

« L'intégration de 3DVRS avec Blue Yonder offre flexibilité, vitesse et évolutivité, ce qui nous donne la possibilité d'un déploiement efficace dans toute l'entreprise. L'évolution depuis la réalité virtuelle sur le bureau jusqu'aux avatars de réseau dans la solution de casque RVS VR a été transparente. Nous pouvons désormais tenir des réunions virtuelles dans le métavers, interagir avec des agencements, des produits et des innovations en magasin, ce qui nous permet d'être à la pointe du progrès », a déclaré Gene Feldman, responsable de la formation chez Purina.

Ensemble, la solution category management de Blue Yonder et les solutions de casque RVS VR de 3DVRS ont permis aux détaillants partenaires de Purina de prendre des décisions d'allocation d'espace plus rapides, plus précises et plus localisées afin d'aider leurs clients à trouver plus facilement les produits dont ils ont besoin tout en garantissant une meilleure expérience d'achat et de service.

« Purina est un partenaire fantastique avec lequel innover, car il est toujours à la recherche des dernières technologies pour donner un avantage à son entreprise. Les défis qu'ils ont présentés ont repoussé les limites technologiques. Notre intégration avec Blue Yonder nous fournit la plateforme nécessaire pour soutenir de grandes entreprises telles que Purina. C'est formidable de mettre sur le marché une nouvelle technologie qui fait une réelle différence. Ce que nous avons déjà réalisé ensemble est incroyable, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire », a déclaré Nigel Hemer, PDG et fondateur de 3DVR Solutions.

« La collaboration avec 3DVRS nous a permis de donner vie aux planogrammes de Blue Yonder dans le métavers dans lequel les utilisateurs peuvent commercialiser, analyser, interagir et se rencontrer sous forme d'avatars pour concevoir des rayons qui répondent aux besoins des clients. Il s'agit d'une technologie de pointe à son meilleur et Purina a été l'une des premières entreprises à en bénéficier. En créant une culture de l'innovation et du leadership dans toute l'entreprise, Purina crée un lieu de travail idéal pour ses employés et ses partenaires détaillants », a déclaré Phillip Teschemacher, vice-président de l'entreprise, Fabrication - EMEA, Blue Yonder.

À propos de Nestlé Purina PetCare

Nestlé Purina PetCare crée des vies plus riches pour les animaux de compagnie et les personnes qui les aiment. Fondée en 1894, Purina a aidé les chiens et les chats à vivre plus longtemps et en meilleure santé en proposant des innovations nutritionnelles fondées sur des données scientifiques.

Purina fabrique certains des produits pour animaux de compagnie les plus fiables et les plus populaires au monde, notamment Purina Cat Chow, Purina ONE, Pro Plan, Fancy Feast et Tidy Cats. Nos plus de 8 700 associés aux États-Unis sont fiers de nos marques d'aliments, de friandises et de litières pour animaux de compagnie, qui nourrissent 51 millions de chiens et 65 millions de chats chaque année. Plus de 500 scientifiques, vétérinaires et experts en soins pour animaux de compagnie Purina garantissent notre engagement envers une qualité et une nutrition inégalées. Purina encourage l'offre des soins responsables aux animaux de compagnie par le biais de ses recherches scientifiques, de ses produits et de son soutien aux entreprises dont les activités sont liées aux animaux de compagnie.

Au cours des cinq dernières années, Purina a versé plus de 150 millions de dollars à des entreprises qui rapprochent et réunissent les gens et les animaux de compagnie, ainsi qu'à celles qui contribuent à la prospérité de nos communautés et de notre environnement. Purina fait partie de Nestlé, un leader mondial de la nutrition, de la santé et du bien-être. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site purina.com ou abonnez-vous en cliquant ici pour recevoir les dernières nouvelles de Purina.

À propos de 3DVR Solutions

Partenaire technologique mondial de Blue Yonder depuis 10 ans, 3DVRS exploite les données CAO des planogrammes et des magasins de Blue Yonder pour créer des environnements 3D hautement visuels, permettant aux détaillants et aux fournisseurs de planifier, de concevoir et de répondre à l'évolution rapide des conditions du marché. La conception unique des solutions de réalité virtuelle de 3DVR permet l'automatisation, la rapidité et la mise à l'échelle sans dépendances ni coûts inhérents. 3DVR soutient les clients de Blue Yonder dans le monde entier, y compris ceux qui utilisent Microsoft Azure. www.3dvrs.com

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est le leader mondial de la transformation digitale de la chaîne d'approvisionnement et de l'exécution commerciale omnicanale. Notre plateforme commerciale cognitive de bout en bout permet aux détaillants, aux fabricants et aux prestataires logistiques de répondre au mieux à la demande des clients, et ce, de la planification jusqu'à la livraison. Avec Blue Yonder, vous unifierez vos données, votre chaîne d'approvisionnement et vos opérations de commerce de détail pour créer de nouvelles opportunités commerciales et piloter l'automatisation, le contrôle et l'orchestration, ce qui rend possibles des décisions commerciales plus rentables et plus durables. Blue Yonder - Fulfill your Potentialtm blueyonder.com

« Blue Yonder » est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Blue Yonder Group, Inc. Tous les noms de marque, de produit ou de service mentionnés dans le présent document et utilisant le nom « Blue Yonder » sont des marques de commerce et/ou la propriété de Blue Yonder Group, Inc. Tous les autres noms d'entreprise ou de produit peuvent être des marques de commerce, des marques de commerce déposées ou des marques de service de sociétés auxquelles elles sont associées.

