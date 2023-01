Modification réglementaire - Modification réglementaire sur la pêche sportive : ouverture de la pêche d'hiver au lac aux Cygnes à Saint-Benoît-Labre





QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, le 4 et le 5 février 2023, la pêche sportive au lac aux Cygnes (46°05'31" N., 70°50'35" O.) situé dans la municipalité de Saint-Benoît-Labre.

Durant cette période, les règles de pêche de la zone 4 s'appliqueront, notamment en ce qui a trait à la limite de prise quotidienne et de possession.

Pour obtenir plus de renseignements, les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter la réglementation à l'adresse suivante : www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/.

Le Ministère invite les citoyennes et les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le environnement.gouv.qc.ca.

Twitter, Facebook

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 10:27 et diffusé par :