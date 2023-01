Northleaf élargit sa couverture d'investisseurs mondiaux avec la nomination du vétéran des marchés privés Stewart Hay en tant que vice-président, Global Investor Solutions





Northleaf Capital Partners (Northleaf) annonce aujourd'hui que Stewart Hay a rejoint la société en qualité de vice-président, Global Investor Solutions.

À son poste, Hay soutiendra l'expansion continue de la couverture des investisseurs sur les marchés privés mondiaux de Northleaf, en s'associant avec des investisseurs et des consultants en investissement pour concevoir et déployer des solutions qui tirent parti de l'expertise de Northleaf et de ses relations approfondies dans les domaines du capital-investissement, du crédit privé et du capital infrastructurel. En étroite collaboration avec les équipes de développement commercial et de relations avec les investisseurs de Northleaf, Hay sera avant tout basé dans les bureaux de Northleaf à Londres et à Los Angeles.

Hay a récemment occupé le poste de responsable mondial des stratégies client des marchés privés chez abrdn. Au cours des 20 dernières années, Hay a mis sur pied et géré les activités relationnelles pour des solutions de marchés privés groupées et gérées séparément pour certains des principaux régimes de retraite, fonds de dotations, fondations, institutions financières et family offices au monde. Avant la fusion de Standard Life et Aberdeen Asset Management pour former abrdn, il a été associé fondateur et membre du conseil d'administration de SL Capital Partners LLP de 2007 jusqu'à la vente des participations de l'équipe à Standard Life Investments en 2016. Hay a initialement rejoint Standard Life Investments en 2001.

« Nous sommes ravis que Stewart intègre l'équipe. Il soutiendra la croissance et l'évolution continue de notre plateforme de marchés privés mondiaux et de notre base d'investisseurs », déclare Stuart Waugh, associé directeur et cofondateur de Northleaf. « Nous sommes ravis d'attirer un dirigeant avec une expérience éprouvée dans la création de partenariats d'investisseurs à long terme. Nous connaissons bien Stewart, et il correspond parfaitement à notre approche axée sur le client visant à concevoir et fournir des solutions d'investissement innovantes. »

Northleaf a levé son premier capital de tiers en 2002 et gère actuellement 22 milliards USD en capital-investissement, crédit privé et capital infrastructurel pour le compte de plus de 200 investisseurs institutionnels et de family offices en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en Asie et en Australie.

« Northleaf est un gestionnaire mondial d'investissements sur les marchés privés avec une approche différenciée du marché intermédiaire, un bilan impressionnant et une solide trajectoire de croissance », déclare Hay. « Connaissant l'équipe de direction depuis plus de 20 ans, je me réjouis à la perspective de travailler avec tout le monde chez Northleaf pour continuer à développer et diversifier la clientèle de l'entreprise et contribuer à développer des solutions innovantes pour les marchés privés grâce à des partenariats avec des investisseurs du monde entier. »

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale d'investissement sur les marchés privés avec 22 milliards USD en capital-investissement, crédits privés et engagements infrastructurels levés à ce jour auprès de régimes de retraite publics, d'entreprises et multiemployeurs, fonds de dotations, fondations, institutions financières et family offices. Composée de plus 200 collaborateurs, l'équipe de Northleaf est répartie entre Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York et Tokyo. Northleaf attire, évalue et gère des investissements de marchés privés, en se concentrant sur des entreprises et des actifs du marché intermédiaire. Pour plus d'informations sur Northleaf, veuillez visiter www.northleafcapital.com.

