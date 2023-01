Le Canada et les États-Unis annoncent une nouvelle option d'entrevue NEXUS pour augmenter la capacité d'inscription





OTTAWA, ON and WASHINGTON , le 25 janv. 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Customs and Border Protection (CBP) des États-Unis vont de l'avant avec une nouvelle option visant à augmenter la capacité d'inscription des nouveaux participants à NEXUS et de ceux qui renouvellent leur adhésion. Le programme binational NEXUS profite aux collectivités des deux côtés de la frontière canado-américaine en appuyant la croissance économique et les échanges commerciaux, en réduisant la congestion à la frontière et en accélérant le passage des voyageurs préautorisés à faible risque.

La semaine dernière, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, et Alejandro N. Mayorkas, secrétaire de la Sécurité intérieure, ont annoncé des mesures qui permettront d'accroître la capacité du programme et d'inscrire les milliers de voyageurs qui demandent l'adhésion à NEXUS chaque mois. Cette nouvelle option d'inscription pour les voyageurs aériens devrait être disponible d'ici le printemps 2023. Elle comprendra des entrevues de l'ASFC dans les centres d'inscription rouverts au Canada et des entrevues distinctes du CBP dans les lieux de précontrôle des aéroports canadiens pour les demandeurs en partance vers les États-Unis.

Le nouveau processus comporte deux étapes :

Le processus commence par la partie canadienne de l'entrevue NEXUS menée par des agents de l'ASFC dans les centres d'inscription des aéroports canadiens. Les demandeurs doivent prendre rendez-vous en ligne pour cette étape.





La partie américaine de l'entrevue NEXUS sera menée par des agents du CBP dans la zone de précontrôle d'un aéroport canadien avant le départ du demandeur pour les États-Unis. Les demandeurs n'ont pas besoin de prendre rendez-vous pour l'entrevue aux États-Unis, mais sont encouragés à prévoir du temps dans leurs plans de voyage pour que cette entrevue ait lieu avant leur départ. L'entrevue avec le CBP ne peut avoir lieu qu'après que la partie de l'entrevue avec l'ASFC a été complétée et que l'information a été partagée avec le CBP.

Ce nouveau processus s'ajoute à l'option existante permettant aux demandeurs de fixer une entrevue conjointe avec les agents du CBP et de l'ASFC dans les centres d'inscription à la frontière terrestre aux États-Unis.

Ce nouvelle mesure s'ajoute aux autres mises en place par le CBP et l'ASFC en 2022 pour offrir aux voyageurs davantage d'options pour obtenir ou renouveler leur adhésion :

Les participants actuels qui renouvellent leur adhésion avant la date d'expiration verront leurs avantages prolongés jusqu'à cinq ans pour permettre la planification et la réalisation des entrevues, le cas échéant (si leur adhésion n'a pas été renouvelée automatiquement).





Un nouveau processus d'entrevue divisé à deux points d'entrée terrestres - où l'entrevue canadienne est effectuée au centre d'inscription canadien et l'entrevue américaine est réalisée au centre d'inscription américain correspondant situé juste de l'autre côté de la frontière. Ce processus est actuellement offert aux centres d'inscription de Lansdowne, Ontario (Mille-Îles) et de Fort Erie, Ontario (pont Peace) et nous cherchons à l'étendre à d'autres emplacements.





(Mille-Îles) et de (pont Peace) et nous cherchons à l'étendre à d'autres emplacements. Un nouveau centre d'inscription NEXUS a été ouvert à Ogdensburg, dans l'État de New York , où des agents de l'ASFC et du CBP mènent les entrevues conjointes.





, où des agents de l'ASFC et du CBP mènent les entrevues conjointes. L'augmentation du personnel et des activités d'inscription a permis d'offrir davantage d'entrevues dans les centres d'inscription aux États-Unis.

Ces efforts fonctionnent. Depuis le 1er octobre 2022, le CBP et l'ASFC ont effectué plus de 200 000 inscriptions NEXUS et réduit d'environ 100 000 le nombre net de demandeurs en attente par rapport à son pic à l'été 2022.

Faits en bref

Le programme NEXUS est conçu pour accélérer le processus de contrôle frontalier pour les participants à NEXUS préautorisés qui voyagent entre le Canada et les États-Unis. Ainsi, les deux pays peuvent concentrer leurs efforts sur les voyageurs et les marchandises inconnus, pouvant présenter un risque plus élevé. NEXUS est géré conjointement par l'Agence des services frontaliers du Canada et le Customs and Border Protection (site en anglais seulement) des É.-U.





et les États-Unis. Ainsi, les deux pays peuvent concentrer leurs efforts sur les voyageurs et les marchandises inconnus, pouvant présenter un risque plus élevé. NEXUS est géré conjointement par l'Agence des services frontaliers du et le Customs and Border Protection (site en anglais seulement) des É.-U. Treize centres d'inscription américains sont ouverts, où les demandeurs ont la possibilité de fixer des entrevues le même jour avec des agents de l'ASFC et du CBP.





Une inscription qui commence par une entrevue de l'ASFC dans un centre d'inscription d'un aéroport canadien doit être complétée par une entrevue du CBP dans la zone de précontrôle d'un aéroport canadien avant l'embarquement sur un vol à destination des États-Unis - probablement d'un voyage ultérieur. À l'heure actuelle, la portion de l'entrevue du CBP ne peut pas être complétée dans un centre d'inscription à la frontière terrestre.





Les agents de la CBP qui effectuent l'inscription aux programmes des voyageurs dignes de confiance dans les zones de précontrôle des aéroports canadiens pour les voyageurs en partance vers les États-Unis auront les mêmes pouvoirs juridiques que quand ils effectuent d'autres fonctions de précontrôle, puisque le Canada et les États-Unis conviennent qu'il s'agit d'une activité de précontrôle couverte par l'Accord relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien. Par conséquent, à l'avenir, si le Canada effectue un précontrôle aux États-Unis, les agents de l'ASFC qui effectuent l'inscription au programme NEXUS dans ces zones de précontrôle pour les voyageurs en partance vers le Canada seront également couverts par les dispositions de l'Accord.

