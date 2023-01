AVIS AUX MÉDIAS - La commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario sera l'hôte d'un panel ayant pour thème Susciter la confiance dans les soins de santé numériques





TORONTO, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, sera l'hôte d'un panel d'experts en soins de santé et en protection de la vie privée à l'occasion de la Journée de la protection des données.

Les outils numériques promettent d'assurer une prestation plus efficiente et efficace des soins de santé. Cependant, ils posent également de nouveaux risques pour la confidentialité et la sécurité de renseignements personnels délicats sur la santé. Comment les organismes de soins de santé peuvent-ils améliorer leur résilience contre les atteintes à la vie privée et les cyberattaques? Comment peuvent-ils bâtir et maintenir une culture respectueuse de la vie privée? Et que faire pour que le secteur de la santé cesse une fois pour toutes d'utiliser le télécopieur et les courriels non protégés, qui sont les principales causes des atteintes à la vie privée dans ce secteur en Ontario?

Date : Vendredi 27 janvier 2023



Heure : 9 h 30 à 12 h (HNE) (les portes seront ouvertes à 9 h)

(La commissaire sera disponible pour des entrevues après l'événement)



Lieu : YMCA du centre-ville, 20, rue Grosvenor, Toronto ON



Webémission : Inscription (interprétation simultanée en français)



Panélistes : Sylvie Gaskin, Chef de la protection des renseignements personnels, Santé Ontario

Michael Hillmer, SMA, Division des stratégies relatives au numérique et à l'analytique, Ministère de la Santé

Wendy Lawrence, chef de la gestion des risques, des affaires juridiques et de la protection des renseignements

personnels, Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton

Nyranne Martin, avocate générale et chef de la protection des renseignements personnels, L'Hôpital d'Ottawa

Ariane Siegel, avocate générale et chef de la protection des renseignements personnels, OntarioMD



Cet événement est gratuit, mais il faut s'inscrire, le nombre de places étant limité. Visitez la page de la webémission pour vous inscrire. Pour assister à l'événement en personne, veuillez confirmer votre présence à [email protected].

