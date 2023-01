La Ville de Montréal accorde une aide financière de 150 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail pour la mise en oeuvre de la phase 2 du projet Envoi Montréal





MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans une volonté de rendre la logistique urbaine plus durable et plus sécuritaire dans les milieux de vie montréalais, le conseil municipal de la Ville de Montréal a approuvé et soumis au conseil d'agglomération la décision d'accorder un soutien financier de 150 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail. Cette somme permettra la mise en oeuvre de la phase 2 du projet Envoi Montréal, en partenariat avec la Coop Carbone, en 2023.

« La poursuite de ce projet va permettre de contribuer à différents objectifs de la Ville de Montréal, notamment d'offrir des tarifs de livraison avantageux à un plus grand nombre de commerçants et de leur permettre d'offrir le service par vélos cargos. La livraison décarbonée permettra ainsi de réduire les émissions de GES et d'augmenter la qualité de vie et la sécurité de nos milieux de vie, tout en soutenant la compétitivité de nos commerces », a souligné Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design, au sein du comité exécutif.

« Le CQCD est fier d'être le porteur d'un projet innovant comme Envoi Montréal, en collaboration avec la Ville de Montréal. Ce programme permet aux détaillants montréalais de bénéficier des meilleurs tarifs d'expédition, tout en favorisant un transport durable et responsable avec une réduction de GES notable », a déclaré Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail.

La phase 2 du projet propose des actions qui visent principalement à renforcer l'offre de livraison décarbonée sur la plate-forme Envoi Montréal et à en faciliter l'utilisation par les commerçants locaux. Plus précisément, le projet vise à réduire les GES et la circulation des camions dans les rues de Montréal, ainsi qu'à rendre les commerces de détail de Montréal plus compétitifs en regard de leurs ventes en ligne.

En 2020 et 2021, la Ville de Montréal avait octroyé une contribution financière de 149 340 $ au CQCD pour la mise en place de la phase 1 du projet Envoi Montréal, en partenariat avec la Coop Carbone et Jalon Mtl. Le principal objectif de cette phase a été atteint, soit la création d'une plateforme de gestion des expéditions durables et mutualisées pour les commerçants locaux de l'agglomération de Montréal.

Depuis le lancement en décembre 2020, 510 détaillants utilisent la plateforme Envoi Montréal régulièrement, dont 204 qui ont utilisé les options décarbonées. Plus de 175 000 colis ont été livrés grâce à Envoi Montréal, dont 21 000 en mode entièrement décarboné.

Cette contribution financière au CQCD vise à pérenniser la plateforme Envoi Montréal.

