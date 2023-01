Metro Ontario annonce le lancement de PrescripTIon dans ses pharmacies





TORONTO, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et Metro Ontario Pharmacies Limited (Metro Ontario) ont le plaisir d'annoncer le lancement d'ici la fin avril 2023 de PrescripTIonMC, le service national d'ordonnances électroniques d'Inforoute, dans 76 pharmacies exploitées en Ontario sous les bannières Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy.

Grâce à PrescripTIonMC, les prescripteurs peuvent transmettre électroniquement les ordonnances et les demandes de renouvellement à la pharmacie choisie par le patient, ce qui se traduit par des soins plus efficients et une meilleure communication entre les cliniciens.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec Inforoute en vue de doter nos 76 pharmacies ontariennes de PrescripTIonMC, se réjouit Lyman Kwok, vice-président, opérations, pharmacies, Metro Ontario. Nos clients vont tirer profit de la commodité de ce service : il simplifiera les flux de tâches de nos pharmaciens, qui auront ainsi plus de temps à consacrer aux soins de leurs patients, et il améliorera les communications avec les prescripteurs. »

« Nous sommes emballés de savoir que notre nouveau partenariat avec Metro Ontario permettra à des milliers de ses clients et pharmaciens en Ontario de bénéficier des nombreux avantages de l'ordonnance électronique, ajoute Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute. Nous félicitons Metro Ontario pour son avant-gardisme et comptons bien entretenir avec elle une relation longue et profitable. »

PrescripTIonMC est maintenant en service dans 688 localités de l'Ontario, de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Manitoba et de l'Île-du-Prince-Édouard, et Inforoute poursuit son travail auprès d'autres provinces et territoires afin de dresser des plans de déploiement du service. Plus de 10 000 prescripteurs et de 6 000 pharmacies sont déjà inscrits à PrescripTIonMC. Servez-vous de notre localisateur pour les trouver facilement.

À propos de METRO Inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, qui a pour principal objectif de contribuer à la santé et au bien-être de nos collectivités. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, METRO exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à plus de 90 000 personnes. Pour en savoir plus, visitez corpo.metro.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en oeuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

