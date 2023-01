Recrutement de travailleurs temporaires - Un bilan positif pour les Journées Québec France





MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dresse un bilan très positif des dernières Journées Québec qui ont eu lieu à Paris les 10 et 11 décembre derniers. 110 employeurs ont pris part à cette 26e édition avec à la clé près de 600 offres d'emploi dans plusieurs secteurs de l'économie québécoise. Au total, plus de 7?000 personnes ont déposé leur candidature parmi lesquelles plus de 2?000 ont été convoquées pour des entretiens d'embauche.

Ces résultats illustrent bien l'engouement renouvelé pour cette activité de recrutement qui revenait en présentiel pour la première fois depuis 2020. Elle s'inscrit en ligne droite avec la volonté du gouvernement du Québec d'accentuer le recrutement de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires francophones.

Des entreprises d'ici

De l'éducation au génie en passant par la santé, les services de garde éducatifs à l'enfance et les technologies de l'information, de nombreux secteurs étaient présents au sein de la délégation de recrutement. La diversité des domaines et des régions représentées a fait de cette mission un incontournable dans la capitale française. De nombreuses travailleuses et de nombreux travailleurs qualifiés ont ainsi répondu à l'appel des employeurs venus pour l'occasion de plusieurs régions du Québec.

Choisir le Québec

Les Journées Québec rassemblent des entreprises et des organismes québécois qui souhaitent recruter à l'international des talents désireux de relever de nouveaux défis dans une société francophone, dynamique et prospère. Les prochaines Journées Québec se dérouleront en présentiel à Marrakech, au Maroc, du 15 au 20 février 2023 puis les 1 et 2 avril à Bogota, en Colombie, ainsi que les 29 et 30 avril à São Paulo, au Brésil, et à Tunis, en Tunisie.

Soutien financier

Les entreprises qui participent aux missions en présentiel organisées par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration peuvent être admissibles à différentes aides financières du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Parmi celles-ci, une subvention est notamment possible pour assumer une partie des dépenses liées au déménagement des travailleuses et des travailleurs étrangers embauchés.

Citations

«?Le succès de ces Journées Québec en France confirme une fois de plus notre attractivité auprès des travailleurs étrangers temporaires. La pénurie de main-d'oeuvre touche plusieurs pays industrialisés?; la concurrence est vive pour recruter ces talents, dont les qualifications sont recherchées au Québec et partout dans le monde. Ces missions permettent de positionner le Québec comme la destination de premier choix pour répondre à leurs plus grandes aspirations.?»

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

«?Notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises dans le cadre des Journées Québec à Paris. Ces journées contribuent à répondre à certains défis de main-d'oeuvre et sont également une belle occasion pour les entreprises québécoises de se faire connaître à l'international. J'invite les employeurs québécois à se prévaloir des mesures mises de l'avant dans le cadre de l'Opération main-d'oeuvre et à profiter des services offerts dans les bureaux de Services Québec pour les aider dans leurs démarches de recrutement, d'embauche et de maintien en emploi.?»

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

«?L'accompagnement dont nous avons bénéficié nous a permis de participer aux Journées Québec et de rencontrer des candidates et des candidats de qualité pour combler nos besoins en matière de recrutement. J'invite avec enthousiasme les employeurs québécois à profiter des différents services offerts par le gouvernement du Québec pour faciliter leurs démarches de recrutement à l'international.?»

Lolita Alborghetti, directrice CPE Les Îles

Faits saillants de la 26e édition des Journées Québec, les 10 et 11 décembre 2022 :

110 employeurs et près de 600 offres d'emploi?;

Au-delà de 6?000 personnes invitées à l'événement?;

Plus de 7?000 candidatures et 2?000 entretiens d'embauche.

Lien utile

Suivez la page Choisir le Québec sur Facebook pour connaître le lieu des prochaines Journées Québec et pour être au courant des derniers développements

