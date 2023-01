Translated désigné leader par IDC MarketScape pour la traduction automatique





Translated, l'entreprise mondiale pionnière des services de localisation assistée par l'IA, a été reconnue comme un Leader dans l'« Évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels de traduction automatique 2022 » MarketScape (Doc #US48325622, décembre 2022) d'IDC, le premier fournisseur mondial d'information sur les marchés et de services de conseil en matière de technologies de l'information. L'étude évalue les entreprises de traduction automatique (TA) sur les capacités d'exécution des projets des clients et l'alignement sur leurs besoins futurs.

Le rapport IDC MarketScape note : « Envisagez ModernMT de Translated pour la traduction automatique si vous êtes une grande entreprise multinationale à la recherche d'un support multidomaine adaptable pouvant être déployé sur site ou via le cloud, avec un support connexe pour des domaines tels que la localisation et la validation humaine. »

Commentant la nouvelle, Marco Trombetti, le PDG, a déclaré : « La distinction d'IDC MarketScape fait suite aux mentions que Translated a récemment reçues de Gartner et d'Intento pour les services de traduction assistée par l'IA et la qualité de la traduction automatique. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde des progrès de la technologie qui redéfinissent l'ensemble du secteur de la localisation. »

L'innovation continue et un solide modèle multidomaine sont les points forts du leadership de Translated, selon IDC MarketScape. IDC MarketScape a souligné le rôle de Translated dans le développement d'une technologie open source appelée ModernMT au cours de deux projets de recherche financés par l'UE qui ont débuté en 2010. La traduction au niveau du document et l'adaptabilité contextuelle en temps réel sont considérées comme ses caractéristiques les plus pertinentes. IDC MarketScape a également noté : « Les clients ont salué la précision de ModernMT, en particulier sa capacité à s'adapter automatiquement à un large éventail de cas d'utilisation sans nécessiter de formation supplémentaire. »

ModernMT est un moteur de TA adaptatif breveté, qui prend en charge plus de 2 100 combinaisons de langues et est disponible pour la traduction en temps réel et par lots. Il est souvent associé au réseau mondial des 300 000 linguistes professionnels de Translated pour valider et personnaliser des contenus complexes/à forte valeur ajoutée et fournir une large gamme de services susceptibles d'aider à la traduction à grande échelle.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour offrir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs permettant de générer une illustration graphique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre de référence clair, dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Ce cadre de référence fournit aussi aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Translated

Translated est un fournisseur international de services linguistiques de premier plan et un pionnier de l'intelligence artificielle au service des traducteurs professionnels. L'entreprise a été créée en 1999 par la linguiste Isabelle Andrieu et l'informaticien Marco Trombetti pour permettre à chacun de comprendre et d'être compris dans sa propre langue.

