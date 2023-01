CORRECTION FROM SOURCE: Valsoft Corporation consolide son portefeuille automobile grâce à l'acquisition de la solution logicielle de gestion des concessionnaires FILAKS.PLUS





Ce communiqué de presse vise à corriger une information erronée dans un communiqué de presse publié le lundi 23 janvier 2023, intitulé : Valsoft Corporation consolide son portefeuille automobile grâce à l'acquisition de Freicon Software GmbH.

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / le 25 janvier, 2023 / Valsoft Corporation Inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition de de la solution logicielle FILAKS.PLUS auprès de Freicon GmbH & Co. KG, chef de file offrant des solutions de gestion de concession (DMS) aux détaillants et aux constructeurs de l'industrie automobile.

Sous l'égide de la nouvelle filiale de Valsoft, Freicon Software GmbH ("Freicon Software"), la solution FILAKS.PLUS renforcera son efficacité opérationnelle grâce à ses solutions DMS haut de gamme. Avec FILAKS.PLUS, Freicon Software devient un fournisseur de premier plan de systèmes de gestion de concessionnaires (DMS) sur le marché européen des véhicules. FILAKS.PLUS couvre l'ensemble des processus d'affaires du monde de l'automobile, des véhicules utilitaires et des caravanes. Il permet aussi bien de gérer l'achat de pièces détachées que la vente de véhicules neufs ou d'occasion et les réparations en atelier.

« Je suis ravi de poursuivre la promotion de FILAKS.PLUS, le meilleur produit de sa catégorie dans le secteur de l'automobile et des véhicules utilitaires, aux côtés d'une équipe aussi motivée et engagée. Ensemble, nous continuerons à offrir aux clients une qualité irréprochable pour sans cesse dépasser leurs attentes », déclare Roland Otto, directeur général de Freicon Software.

Après ASE Automotive et AIM, Freicon Software est la dernière firme de l'industrie automobile à intégrer Valsoft. Aspire Software, la division opérationnelle de Valsoft, aidera Freicon Software à renforcer sa présence sur les marchés européens avec son produit phare, FILAKS.PLUS, mais aussi à développer et à exploiter la présence existante d'Aspire dans l'industrie automobile. L'équipe de gestion de FILAKS.PLUS restera à bord afin de maintenir la réputation exceptionnelle de l'entreprise auprès des clients tout au long de son développement.

« Nous sommes extrêmement heureux de poursuivre notre expansion dans l'industrie automobile grâce à l'acquisition de FILAX.PLUS et la création de la dernière filiale de Valsoft, Freicon Software, se réjouit Jeffrey Messud, directeur des opérations d'Aspire Software, division de Valsoft Corporation. Aux côtés de l'équipe de direction en place, nous perpétuerons le précieux héritage en nous positionnant comme un partenaire à long terme auprès de nos clients. De plus, nous continuerons de dépasser leurs attentes en matière de qualité des produits et services, et leur donnerons l'assurance de bénéficier de la meilleure technologie du marché. »

À propos de Freicon Software :

FILAKS.PLUS est un système de gestion des concessionnaires destiné à tous les concessionnaires de voitures, de véhicules utilitaires et de caravanes de différentes marques. Sous l'égide d'une nouvelle filiale, Freicon Software GmbH, tous les processus opérationnels du service clientèle, de l'entreposage et du commerce de véhicules, du marketing, de l'encaissement et de l'enregistrement du temps, etc. sont couverts par le paquet standard moderne. Complété utilement par la possibilité de gérer plusieurs marques, plusieurs sociétés et succursales. FILAKS.PLUS offre toutes les interfaces nécessaires aux fabricants, une communication en ligne simple et de nombreux détails pratiques qui facilitent votre travail quotidien. Aujourd'hui, la solution est une solution standard de l'industrie européenne au-delà des frontières pour divers fabricants de l'industrie automobile ; en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en France et en Italie.

À propos de Valsoft Corporation :

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées offrant des solutions indispensables et nichées à leurs clients. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

Valsoft Corporation était représentée à l'interne par Oliver Gray, conseiller juridique principal), David Felicissimo (conseiller général) et Elisa Marcon (juriste d'entreprise). A l'externe, Valsoft était représentée par Eckart Budelmann, Elisabeth Sechtem et Ole Panzer du cabinet Addleshaw Goddard (Allemagne) LLP.

