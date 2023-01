Candidatures recherchées : Élections Québec renouvelle la composition de sa Table citoyenne





QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Élections Québec souhaite recruter dix citoyennes et citoyens de 16 ans et plus pour siéger à sa Table citoyenne. Les personnes choisies contribueront aux réflexions de l'institution sur diverses questions se rapportant au système électoral québécois, comme la participation électorale, le vote par Internet et l'éducation à la démocratie. Cette forme d'engagement citoyen est particulièrement importante, la participation électorale représentant un défi depuis plusieurs années.

Pour favoriser une juste représentation de la population, Élections Québec s'assurera de la diversité du profil des membres, notamment en matière d'âge, de genre, de profession et de répartition géographique. Le mandat des personnes choisies, qui durera deux ans, les amènera à participer à au moins quatre rencontres d'échange. Aucune connaissance, aucune expérience préalable n'est nécessaire pour participer : Élections Québec souhaite avoir le point de vue de personnes de tous les horizons. Les membres recevront de la documentation avant chaque rencontre afin de se familiariser avec les thèmes abordés. Au cours des rencontres, ils discuteront et délibéreront afin de formuler des avis à Élections Québec.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 10 février à 16 h 30 pour soumettre leur candidature.

Mise sur pied en 2017, la Table citoyenne est composée de douze membres qui donnent leur opinion de façon impartiale et non partisane, dans l'intérêt de la population québécoise. Deux membres ayant participé au mandat 2019-2021 de la Table citoyenne ont accepté de poursuivre l'exercice en 2023-2024, leur mandat étant renouvelable une fois. En 2022, les activités de la Table ont fait relâche en raison de la tenue des élections générales.

Bilan du mandat 2019-2021 de la Table citoyenne

Le dernier mandat de la Table citoyenne, tenu sous le signe de la pandémie, a été l'occasion d'aborder plusieurs nouveaux sujets, dont le financement politique. Les membres se sont aussi glissé dans la peau du directeur général des élections pour proposer trois chantiers prioritaires afin d'améliorer certains aspects des élections au Québec. Un premier chantier viserait à créer un espace d'expérimentation pour faciliter l'innovation dans les processus électoraux. Ce nouvel espace servirait notamment à mettre à l'essai le vote par Internet tel que proposé dans l'étude sur le sujet, publiée en 2020. Un autre chantier permettrait d'informatiser tout le processus électoral pour permettre aux électrices et électeurs de voter à n'importe quel bureau de vote. Les membres ont également proposé un chantier visant à augmenter la participation électorale et politique.

Les bilans de la Table citoyenne sont accessibles sur le site Web d'Élections Québec.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections ainsi que de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités et les commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections. À tous les paliers électifs, l'institution veille également à l'application des règles sur le financement politique et agit comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

