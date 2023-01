Great-West Lifeco annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités





TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (la société) a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (TSX) quant au renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'offre).

Aux termes de l'offre renouvelée, la société peut racheter pour fins d'annulation jusqu'à 20 000 000 d'actions ordinaires (actions ordinaires), soit approximativement 2,15 % de ses 931 921 710 actions ordinaires émises et en circulation au 16 janvier 2023. La période de l'offre débutera le 27 janvier 2023 et se poursuivra jusqu'au 26 janvier 2024, date d'expiration de l'offre, ou jusqu'à une date antérieure si la société termine plus tôt ses rachats conformément à l'avis d'intention déposé auprès de la Bourse de Toronto. Le volume quotidien moyen des opérations exécutées pendant la période de six mois précédant le 16 janvier 2023 se chiffrait à 2 252 166 actions ordinaires (excluant les rachats effectués par un fiduciaire non indépendant). Par conséquent, le nombre des actions ordinaires pouvant être rachetées chaque jour sera limité à 563 041, sous réserve des règles de la Bourse de Toronto qui autorisent les achats en bloc. Le rachat d'actions peut être effectué par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et de systèmes de négociation parallèles canadiens ou par d'autres moyens autorisés par toute loi applicable. Les actions seront rachetées à leur cours au moment du rachat. Les actions ordinaires rachetées par la société conformément à l'offre seront annulées. Le courtier de la société procédera aux rachats effectués aux termes de l'offre en conformité avec les paramètres prescrits par la Bourse de Toronto et par toute loi applicable.

Le conseil d'administration de la société a autorisé l'offre renouvelée parce qu'il est d'avis que de tels rachats constituent une utilisation appropriée de fonds dont profiteront la société et ses actionnaires. La société se servira de l'offre renouvelée pour acquérir des actions ordinaires afin de réduire l'effet de dilution lié à l'émission de valeurs mobilières aux termes de son régime d'options sur actions et à d'autres fins de gestion du capital.

Aux termes de son offre précédente, la société avait été autorisée par la Bourse de Toronto à racheter jusqu'à 20 000 000 d'actions ordinaires au cours de la période du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2023. La société n'a racheté aucune action ordinaire aux termes de son offre précédente. Cependant, un fiduciaire non indépendant a racheté 1 378 881 actions ordinaires, lesquelles ont dû être comptabilisées dans les limites de l'offre conformément à l'alinéa 629j) du Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, sans incidence sur le nombre d'actions en circulation. Ces actions ordinaires ont été rachetées au cours moyen pondéré de 35,67 $.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2021, ses compagnies comptaient environ 28 000 employés, 215 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 33 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, visitez le site greatwestlifeco.com/fr.

